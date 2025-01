Devojka Lazara Ristovskog progovorila o udaji: Nakon što je zavela 39 godina starijeg glumca, otkrila kakvu venčanicu želi

lada glumica je otvoreno govorila o venčanju i koliko joj je bitno da formalizuje ljubav.

Glumac Lazar Ristovski je vezu sa koleginicom Anicom Lazić krio skoro godinu dana. Tek polovinom 2023. otkriveno je da je par u srećnoj ljubavi uprkos razlici u godinama koja iznosi čak 39. Od tada njihova ljubavna priča je pod lupom javnosti.

Mnogi su im predviđali brz krah, međutim, čini se da oni svakim danom sve više uživaju jedno kraj drugog. Mlada glumica je otvoreno govorila o venčanju i koliko joj je bitno da formalizuje ljubav:

"Ja nisam puno maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to vrlo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama ženama godi da nosimo venčanice. Ne patim za tim da se udam,važnije mi je da živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu", rekla je pa dodala:

"Sebi sam dala obećanje da ću u ljubavi biti hrabra, tu ne dozvoljavam da budem kukavica i uvek radim onako kako moje srce traži."

Podsetimo, početkom 2022. godine kao bomba odjeknula je vest o razvodu Danice i Lazara Ristovskog nakon četiri decenije ljubavi. Glumački par živeo je u slozi gotovo do samog kraja, izrodio decu, dobio unuke, a osobe bliske umetnicima tvrdile su da su jedno drugome oduvek bili najveća podrška i osobe od poverenja.

Autor: N.B.