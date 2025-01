Vesna Vukelić Vendi naša knjizevnica i umetnica, i ove godine, već tradicionalno se oglasila za portal Pink.rs, pa otkrila na koji način ona proslavlja najradosniji hrišćanski praznik.

Ona je neko ko već duži niz godina veoma privlači pažnju javnosti, njenim religijskim životom.

- Uvek bez promene, liturgijski. Liturgija je osnova svega, tu se pričešćujemo dušom i krvlju Gospoda Isusa Hrista. Sve što izostavlja liturgiju je jedna farsa i gluma. Sve ovo drugo je lepo, lepo je imati običajno sjedinjenje sa Bogom. Lepo je nositi badnjak, piti vino, igrati folklor, pevati, ali to nije suština. Nije to kriterijum spasenja, ovo pored je sve ukras. Ne menja čoveka, ne spašava ga. Posle smrti, svi ti običaji ne mogu da spase dušu.

Vendi nam je takođe otkrila i da je ona neko ko posti i bez izuzetka i te kako prati post.

- Postim pola godine, i kada ne postim, kod mene se to opet svodi na post. Trudim se da izbegavam da jedem meso. Ne prija ni meni, ni mojoj krvnoj grupi. Post se svodi na to, ne da se ne jede meso, nego da se ne jede čovek. Ne volim obilne trpeze, što je veća forma, to je manja suština. Čovek što manje jede, veća mu je koncentracija ka sebi, ka molitvi. Moj otac je zadužen za trpeze kod nas u kući.

Vendi nam otkriva da Božićne praznike provodi u krugu porodice.

-Familijarno se posećujemo. Kod mog oca, babe i dede.

Autor: K. Kelava