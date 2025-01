''Otac mi je uvek nedostajao'' Maja Berović priznala na Božić: Godinama želim da ga sanjam, a nikad mi se nije dalo

Muzička zvezda Maja Berović gostovala je kod Bojane Lazić i Nemanje Vujičića u božićnom izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal", gde je sumirala prethodnu godinu, govorila o prazničnom duhu u njenom porodičnom domu, a podsetila se i detinjstva.

Kada je reč o 2024., nema za čim da žali.

- 2024. godina bila je moja godina. Toliko sam proživela lepih trenutaka, poslovnih i privatnih, da mi je stvarno bila dobra. Neka mi i ova bude takva, neću se žaliti. Sve što sam zamišljala u datim momentima, sve mi se tako nameštalo, sve mi je išlo kao po loju. Nekada se desi čoveku da kad krene nešto da radi, da mu ništa ne ide, ja sam imala i takve godine, odnosno trenutke. Kada krene da se izmiče, mislim da samo treba pustiti to, a ne da idemo na silu... Nije momenat za nešto, onda ne treba ništa siliti. Treba se prepustiti i raditi stvari, ako idu idu, ako ne, odgurnuti ih od sebe i raditi nešto drugo - kaže Maja, koja je sa suprugom Alenom već dugo u mirnoj luci.

- Nismo imali bračne krize. Ja sam osoba koja ništa ne sili, tako je i sa partnerskim odnosima. Nikada ne bih ostajala u nečemu u čemu nisam srećna i zadovoljna, nikad ne bih mogla da živim život, a da stalno moram da se objašnjavam nekome, pravdam, da je tenzija... Ja to ne mogu, a ima ljudi koje radi nemir. Ja sam oduvek bila takva, kada vidim da to ide u pravcu koji mi ne odgovara, ja batalim to. Ne volim da trošim život i energiju na prazne priče, na objašnjavanja.

Odmalena uživa u novogodišnjim i božićnim praznicima.

- Oduvek sam bila dete koje se radovalo Novoj godini, Božiću, to je u mojoj glavi bio spektakl jedan. Pred Novu godinu nisam spavala, pa čekam poklone, euforija, kiti se jelka, kuća... Bila sam dete puno mašte. Nova godina je za mene predstavljala jedan potpuni doživljaj. Za Božić isto, ustaje se rano, čitav dan smo kod kuće, jede se mnogo... - prisetila se Maja, a ni sada joj se praznovanje ne razlikuje.

- Nema razlike, sve je isto. To je nešto što nosimo iz detinsjtva, nešto čemu su nas naučili, pa mi tako sad prenosimo na našu decu. Mislim da to ne treba da se menja, već da se poštuje, onako kako dolikuje.

Njen sin Lav izrazio je želju da upozna Deda Mraza, pa se ona prerušila u istog.

- Mama je uvek dežurna luda koja sve radi i čini. Lav je imao želju da upozna Deda Mraza, odvela sam ga u jednu igraonicu blizu nas. Došao je Deda Mraz, doneo poklone, Lav je bio presrećan. Za Novu godinu sam se prerušila u Deda Mrazicu, to je bio opšti haos! Kupila sam Deda Mrazovo odelo, namazala belom senkom obrve... Provalio me je na kraju. Čim je čuo glas... Odmah je skontao! Alen nije u tom fazonu, ja sam uvek ta koja voli te zezancije da pravi - prisetila se Maja, kojoj u vreme praznika posebno nedostaje otac.

- Uvek mi je nedostajao otac. To je figura koja će mi nedostajati dok sam živa, on je taj koji mi je uvek nedostajao i kad sam bila dete i sada. Imala sam želju da ga sanjam, a nikad ga nisam sanjala, uvek sam se pitala zašto... Kada je on u pitanju, to se nikada nije desilo - rekla je pevačica.

