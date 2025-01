Branka Minić, majka učesnika "Elite" Milovana Minića, oglasila se za naš portal nakon što je čula kako njegova bivša ljubavnica Aleksandra Nikolić u rijalitiju pljuje njenu snaju Marijanu Minić.

Aleksandra je, naime, komentarisala da je Milovan svoju suprugu ponižavao i terao da se sređuje, a da je ona uvek "nosila jedne te iste haljine", te da ju je terao da u restoranu koji je držao čisti i po 20 kilograma luka.

- Aleksandra nikada u životu neće imati u svom garderoberu to što moja snaha ima i kakvu garderobu nosi. Ja sam lično videla Aleksandrin garderober u kojem je bilo nekoliko tašni, jedan par cipela, jedan par čizmica, nekoliko šešira, jedna jakna i dva puna džaka njene radne uniforme, "kostima" za rad u Tetovu. Svu ostalu garderobu je ponela u "Elitu". Moja snaha je radila i zarađivala na pošten način, pa makar i čisteći luk, što je normalno da supruga pomaže suprugu u ugostiteljskom objektu. Pitam se da li je to za poniženje!? Za Aleksandru i njen posao nemam komentar, samo želim da kažem da ona nikako ne može da se upoređuje sa mojom snahom, ni moralno ni fizički, ni psihički. Ne opravdavam postupke moga sina i ne znam sa čime ga je zaludela i očarala žena kao što je Aleksandra. On je pored sebe imao ženu, majku, domaćicu, poštovanje i ljubav - priča Branka za Pink.rs.

Tokom "Igre istine" u "Eliti" Milovan i Aleksandra su izneli prljav veš jedno o drugom, što je Branka, njegova majka, takođe prokomentarisala:

- Istina uvek izađe na videlo ma kakva ona bila. Da se sve ovo nije izdešavalo u "Eliti", on ni sada ne bi progledao i shvatio ko je zapravo Aleksandra. Žao mi je što je sve ovo moralo javno da se rešava i porodica da ispašta, ali ako je to cena da se on oslobodi ovakve osobe, zahvaliću se Bogu i moliti da mu oprosti sve grehe koje je učinio.

