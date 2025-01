Šok u Amidžiju! Aci stiglo pitanje o simpatijama prema Milici, Todorovićka se obratila njegovoj supruzi: Ženo...

Iskreni do koske!

Voditelj Ognjen Amidžić u podelio je koverte gostima, koji su odgovarali na pitanja u okviru rubrike "Poštar ili Sobarica".

Da li je tačno da ti se dopada Milica Todorović s obzirom da si izjavio da bi voleo da joj romantično sviraš?

- To novinari vole da malo napumpaju...Milica je moja koleginica i to je to, dobra je - rekao je Aca Sofronijević.

- Ne izvlači se sada, svirao mi je koliko puta ispod prozora, svađa sa ženom, opa...Ženo, šalim se - rekla je Milica.

U kakvom sećanju ti je ostao poljubac sa Banetom Mojićevićem?

- Ne sećam se. Bane je svašta nešto napričao, probaću da se setim do kuće, a sada se ne sećam - rekla je Milica.

Ko je iz tvoje sezone "Zvezda Granda" je postigao najveći, a ko najmanji uspeh?

- Najveći uspeh je postigla Tanja Savić. Ja sam bio drugi, a Bane Mojićević je pobedio - rekao je Stevan.

Autor: Nikola Žugić