Oči u oči posle karambola! Raščivijana afera Luke i Ene, otkriveno da li su bili ikada zajedno! Marko i Vujović ZAKOPALI RATNE SEKIRE (VIDEO)

Iskreni do koske!

Darko Tanasijević, novinar i predstavnik portala Pink.rs podigao je Marka Stefanovića, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom sukobu sa Lukom Vujovićem.

- Zbog čega smatraš da je Luka Vujović lažovčina i smatraš da neće Peji da kaže da je bio sa Enom, samo ga zavlači - pitao je Darko.

- Danas sam ustao, meni je delovalo da su Ena i Luka napali Peju kada je Matea rekla to što je rekla, meni je bilo logičnije da napadnu Mateu...Kao da su hteli nekako da spinuju priču sa njih dvoje - rekao je Marko.

- Matea je prepričala neki razgovor sa Enom, gde je ona rekla da zna kakav je Luka u krevetu, kako bi ona znala ako nije bila u krevetu - pitao je Darko.

- Mislim da Matea nema potrebe da laže za tako neke stvari - rekao je Stefanović.

- Ja starije momke ne volim, Luka nije moj tip - rekla je Ena.

- Meni je bilo bitno da ako se družimo, ja sam prvo njoj lepila trepavice, a nisam imala svoje - rekla je Matea.

- Ti pričaš samo zato što si mene pomenula, da ne bi išla sledeće nedelje kući...Došla je ovde tako sujetna, zvala sam Sofiju da sedne sa mnom, ona me je tada pljuvala - rekla je Ena.

- Sve je počelo od njene famozne šolje, ako si mi drugarica, boleće te uvo za tu šolju...To su mi rekli oboje ispred diskoteke, predložili su mi trojku, ona mi je predložila s njima i rekla da je on dobar je*ač - rekla je Matea.

- Samo da kažem, i da nije bilo se*sa sa Enom, sama ta sprdnja pokazuje nepoštovanje prema Peji - rekla je Sanja.

- Ja sam se danas itekako iznervirao, pogodilo me je što je Marko rekao da sam ja lažov. Ne verujem da su Marko i Sanja gledali rijaliti od početka, Ena kada je ušla i nije još ni upoznala Peju, Ivan je tvrdio da je Ena bila sa mnom i sa Gastozom sigurno, a sa Karićem možda. Mi smo 20 dana svaki dan objašnjavali kako smo se videli i šta je bilo, pa sam rekao da nikada sami nismo bili. Nikad se nismo videli u Beogradu, dok sam se sa njenom kumom Micom video sto puta. Peja je bio siguran da ja sa njom nisam ništa imao...Matea je tada bila ubeđena da nisam imao ništa sa Enom, a sada posle ovog utorka pominje to. Meni je smešno da je Matea ustala i to rekla, da je bilo ko drugi rekao da lažem, ne bi me zanimalo, ali Marko - rekao je Luka.

- Znaš zašto sam ustao to i rekao?! Nisi me slušao ni sada. Mislim da ste vas dvoje lažovi ako spinujete priču prema Peji ako spinujete priču...Posle toga, ja sam čuo da si uvredio moju majku, ako nisi, izviniću se tvojoj mami - rekao je Stefanović.

- Ovo je sad ovaj utorak bila spr*nja i sprdačina, a pre tri ili četiri nedelje se ni jedan ni drugi nisu sprdali - rekla je Matea.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić