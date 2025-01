Pravi šmekeri: Devojke odlepile za sinovima Nataše Ninković! Glumica podelila trenutke iz doma, naslednici postali ozbiljni frajeri (FOTO)

Glumica Nataša Ninković i njen muž Nenad Šarenac imaju dvojicu sinova, Luku i Matiju, koji ne vole da se eksponiraju u javnosti.

Nataša Ninković se trudi da privatnost sačuva za sebe, a sada je objavila fotografiju iz porodičnog doma koja je sve raznežila.

Naime, ona je uslikala sinove kako se grle, a u sklopu fotografije je podelila nekoliko emotikona srca.

Njena najnovija objava pokupila je brojne komentare, budući da su njeni pratioci oduševljeni izgledom naslednika.

O braku

Nataša je jednom prilikom otkrila kako su se ona i suprug upoznali.

- Bilo je to na Božić 1996. godine. Odmah je provalio moju slabost i odveo me na kolače. Nije moglo da ne uspe. Sećam se našeg razgovora i njegovog profila dok me je vozio u kolima. Krišom smo se gledali, pamtim taj miris... I povremenu tišinu za koju ne znaš da li više uzbuđuje ili plaši - ispričala je bila glumica.

Nenad je iza sebe već imao jedan brak, u kojem je dobio dvoje dece, a on i Nataša 2001. godine dobili su sinove.

Autor: N.B.