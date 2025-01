Srce mi se razbilo na milion komada: Paris Hilton podelila video doma koji je izgoreo do temelja

Američka glumica, pevačica i naslednica svetskog lanca hotela Paris Hilton podelila je snimak svoje uništene kuće u šumskom požaru u Los Anđelesu, rekavši da je njeno "bol zaista neopisiva"

Paris Hilton je na društvenim mrežama objavila video ostataka njenog doma koji je izgoreo u razornom požaru u Los Anđelesu.

Paris rastužila je pratioce videom svog doma koji se nalazi na plaži u Malibuu, a koji je 2021. platila više od osam miliona dolara.

- Kada sam prvi put videla vest, bila sam u potpunom šoku – nisam mogla da je prihvatim. Ali sada, stojeći ovde i gledajući svojim očima, čini mi se kao da mi se srce razbilo na milion komada. Ova kuća nije bila samo mesto za život - to je bilo mesto gde smo sanjali, smejali se i stvarali najlepše uspomene kao porodica. Bilo je to mesto gde su Feniksove male ruke stvarale umetnost koju ću zauvek negovati, gde su ljubav i život ispunili svaki ugao. Videti kako se pretvara u pepeo... to je neopisivo bolno", navela je ona na Instagramu, uz snimak spaljene kuće. Dodala je da joj posebno teško pada saznanje da je "toliko ljudi izgubilo sve" i da to nije samo njena priča. "Nisu samo zidovi i krovovi - to su sećanja koja su te kuće učinila domovima. To su fotografije, uspomene, nezamenljivi delovi naših života", navela je ona i dodala da je srećna što su njeni najmiliji bezbedni. Ona je zahvalila vatrogascima i volonterima koji rizikuju svoje živote u borbi protiv požara. "Hvala vam od srca. I svima koji prolaze kroz ovaj bol, znajte da niste sami. Zajedno smo u ovome. Obnovićemo se, ozdravićemo i uzdići ćemo se jači nego pre - napisala je ona.

Autor: Dalibor Stankov