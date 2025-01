Era Ojdanić imao hiruršku intervenciju: Pevač otkrio sve detalje, pa se osvrnuo na običaje za vreme praznika!

Za Eru Ojdanića 2024. godina bila je puna izazova, a detalje oko praznika i kako je počela nova godina, otkrio je u jednoj emisiji.

Era Ojdanić je prvo pričao o hirurškoj intervenciji, pa se osvrnuo na porodične običaje tokom praznika:

- Tek smo na startu ove godine, a prošla godina je protekla sjajno, imao sam dosta posla, imao sam jednu hiruršku intervenciju, to je prošlo kako valja. Zahvaljujem mom hirurgu i Urgentnom centru, radilo se, zaradilo se, proslavilo se, uradio sam doček i reprizu Nove godine u svom objektu, pa nisam imao potrebe da idem na neke druge strane, ja sam pevao zajedno sa bendom i kolegama, zabavljali smo se, bila je opuštena atmosfera. Što se tiče praznika, moja ćerka je došla do mog imanja, sve smo pripremili na pravi način. Imamo običaj, koji sam nasledio od svog dede, a to je da za Božić jedemo na podu i to isključivo posno.

Autor: Nikola Žugić