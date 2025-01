Otišli na zimovanje: Marija Šerifović sa sinom i majkom otišla na Jahorinu, a onda su počeli problemi (FOTO)

Iako su za prvo zajedničko zimovanje sa malim Mariom odabrali Jahorinu, koja je relativno blizu, Verica je insistirala da putuju avionom do Sarajeva.

Pop pevačica Marija Šerifović pre dve nedelje bila je na Jahorini sa sinom Mariom i majkom Vericom Šerifović, ali su ih tamo zadesili problemi. Naime, iako su za prvo zajedničko zimovanje sa malim Mariom odabrali Jahorinu, koja je relativno blizu, Verica je insistirala da putuju avionom do Sarajeva. Međutim, tu su ih zadesili problemi.

Tada je let bio otkazan, pa su se sa aerodnoma zaputili do automobila i tako su nakon skoro pet sati po velikom snegu stigli do planine.

- Nije, sine, ovo za nas, vodi te majka samo na plus 30 - rekla je Marija u vlogu i istakla da nije veliki ljubitelj snega.

Pravo sa Jahorine, Marija se sa porodicom zaputila ka Sarajevu, gde je imala zakazan koncert, ali su tu nastali novi problemi.

Verica se zbog jakih bolova u leđima ukočila, pa je Marija morala da joj obezbedi sve potrebne lekove kako bi se što pre oporavila.

Marija Šerifović istakla je da joj je 2024. godina bila puna izazova, ali da je u njoj naučila šta je zapravo ljubav.

- Iza mene je godina prepuna izazova i novih lekcija. Iza mene je godina u kojoj sam i zvanično naučila šta je ljubav i šta znači voleti. Konačno je sve na svom mestu. Turneja "Dolazi ljubav" nas je povela kroz Zagreb, Rijeku, Osijek, Slavonski brod, Sarajevo, Tuzlu, Podgoricu, Skoplje, Novi Sad, Niš, Kragujevac... Uspomene koje ću pamtiti zauvek!!! Hvala vam što ste tu i što starite zajedno sa mnom. Hvala mojoj porodici i prijateljima što su tu. Pored vas takvih, čovek zaista može mirno da spava. Idemo dalje jednako vredno, jednako fer i pošteno spram sveta i ljudi. Voli vas sve Sheky! Srećna Nova godina- napisala je Marija na svom profilu.

Autor: N.B.