ŽENA, MAJKA I KRALJICA: Sin Ane Radulović otkrio koliko je brižna, pa otkrio šta joj najviše zamera!

Ovo će vas nasmejati!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', voditeljka i autorka Sanja Marinković upitala je sina voditeljke Ane Radulović, koliko je njegova mama darežljiva, prilikom čega je odgovor njegovog sina nasmejao sve do suza, te je je on iskreno svima stavio do znanja koliko pažljivu majku ima.

Konstantin je priznao da se Ana trudi da ga usreći u svakom trenutku, ali je pokazao i da je skroma, te i da joj često pridikuje kada potroše i više nego što se očekivalo.

- Milion puta. Sto puta se to desilo, garantujem - istakao je Konstantin.

- On često ume da mi kaže:mama, mislim da smo malo preterali'' kad odemo u kupovinu - dodala je Ana.

- Tokom nabacke za frižider smo potrošili sto evra, a limit nam je i bio toliko. Volim da jedem, najviše ja hrade pojedem u kući - istakao je Konstantin.

Autor: S.Z.