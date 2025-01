Ceo svet potresla je vest o požarima koji su pogodili Los Anđeles, a zbog kojih se šteta procenjuje i na preko 100 miliona dolara.

Poznata voditeljka Sandra Drašković, poznatija kao Sani Armani, koja je ostala upamćena kao voditeljka emisije "City" koja se emitovala na Pink televizji, sada se uključila u emisiju "Premijera Vikend - Specijal" direktno iz Los Anđelesa, gde je govorila o trenutnoj situaciji zbog požara.

- Jutro deluje lepo, ali situacija nije nimalo lepa još uvek, nažalost. Saobraćaj je smanjen ovde, dosta je to mirno za regularne i normalne prilike za Los Anđeles - rekla je Sani, a onda je otkrila kako je ona, kao i kakva je prognoza za naredne dane:

- Ja sam bila samo jedan dan van stana. Atmosfera je strašna. Ja nisam lično bila ugrožena u skroz bliskoj opasnosti, ali je požar izbio dosta blizu mog kraja. Sva sreća nije duvao vetar, pa su uspeli da to ugase, tako da sam bila u mogućnosti da se vratim u stan. Najavljuju sada nove vetrove od ponedeljka do srede, na snazi je crveni meteo alarm ponovo. To je od samog početka i bio problem, u smislu da nije pomogao o tome da se ti požari obuzdaju brže - rekla je Sani.

Kako je rekla, policijski čas u Los Anđelesu je i dalje na snazi, te je čak i produžen.

- Da, produžen je i policijski čas do petka, takođe, ono što je dobro, Kanada i Meksiko su poslale pomoć, trenutno je na ulicama preko 14.000 vatrogasaca i tehničkog osoblja koje se bori protiv požara. Koriste i avione koji ispuštaju tečnost crvene boje, to je pomoć da se požari uspore, hemikalije koje služe da se požari uspore. Možemo da se nadamo da vetar neće biti iste jačine i da neće predstavljati dodatne probleme, kako za postojeće požare, tako i nastajanje novih...Čak mislim da je od prošle noći, zbog tih krađa, broj nacionalnih brigada udvostručen. Mislim da su uspeli da zaustave to brzom reakcijom - rekla je Sani, a onda se osvrnula na jedinstvo naroda u Americi u ovim teškim trenucima:

- Osim državne pomoći i institucija koje su učinile sve što je u njihovoj moći, čak i više, ali su se i ljudi usaglasili. Čak sam videla i u vestima da su apelovali da ljudi ne dolaze i donose više, jer nemaju mesta da skladište i stavljaju, dakle, to je znak da su se ljudi odazvali... - rekla je voditeljka.

Za sam kraj, otkrila je kako je to izgledalo u njenom mestu u prvim danima ove katastrofe.

- Imam i prijatelje i porodicu, konstantno smo na vezi, kada sam morala da se evakuišem, kod porodice sam otišla. Iako se ne dešava lično meni, situacija se dešava celom gradu, ovo je katastrofa koja se nije dogodila poslednjih 100 godina ovde. Na kraju krajeva, prošla sam i ja deo toga, nažalost, ali ne može ni da se prepriča. Ja sam sigurna da vi gledate i slike i snimke koji dolaze odavde, to je kao armagedon. Sada je vedro i raščistilo se, ali čak i u ovom gradu koji je na 15 kilometara od tog jednog većeg požara, oni su uspeli da zaustave širenje i da bude u okviru onog koji je bio. Taj požar je aktivan od utorka i samo je 11 odsto požara ugašeno. Ceo grad je bio pod oblacima dima, smoga i pepela, stvarno je bilo jezivo - rekla je Sani Armani.

Autor: Nikola Žugić