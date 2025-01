SNIMAK KOJI JE ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE! Melanija obišla žrtve požara u Los Anđelesu, pa im se obratila na SRPSKOM (VIDEO)

Aktuelni predsednik Amerike Donald Tramp i njegova supruga, prva dama Melanija, posetili su Los Anđeles kako bi obišli područja pogođena požarima.

Melanija je tokom obilaska imala priliku da razgovara sa jednom ženom na čistom srpskom jeziku, što je oduševilo korisnike društvenih mreža i ljude sa naših prostora.

Na društvenim mrežama pojavio se video-snimak kako Melanija razgovara na srpskom jeziku sa ženom, da bi je na kraju zagrlila i poljubila.

Razgovor je započela žena, sa "dobar dan" da bi joj Melanija na to odgovorila "dobar dan, kako ste".

Tramp je juče stigao u pratnji svoje supruge Melanije Tramp i dočekao ga je guverner Kalifornije, Gevin Njusom, piše Si-Bi-Es njuz (CBS News).

Nakon kratkog razgovora, Tramp i Njusom su se obratili novinarima na aerodromu Los Anđeles, gde je Tramp rekao da će obići područje zahvaćeno požarima i naglasio da će "problem biti rešen".

Guverner je zahvalio Trampu na dolasku i istakao da će "biti potrebna pomoć na saveznom nivou" kako bi se obezbedila obnova.

U požaru u naselju Palisejd i u Itonu, poginulo je 28 osoba i uništeno hiljade zgrada, uključujući čitave četvrti sa kućama.

Tramp je tokom obilaska izrazio želju da sarađuje sa guvernerom kako bi rešili situaciju, naglašavajući potrebu za saveznom pomoći.

Melania spoke to a woman in California and consoles her in her native language - Slavonic. Amazing. pic.twitter.com/TB9QIGTCVC