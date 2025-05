Hitan prekid Gastozove nominacije: Mića skočio kao oparen i brutalno ga izvređao, Anđela uzvratila udarac! (VIDEO)

Nema kraja!

U toku je emisija ''Nominacije'', a ovonedeljni bili su Ena Čolić i Borislav Terzić Terza koji će ove noći slušati mišljenja svojih cimera o njima. Nenad Marinković Gastoz dobio je reč, ali ga je Lepi Mića odmah prekinuo.

- Krenuću od Ene, ne znam da li da iskoristim epitet od sinoć pošto je u belom? - upitao je Gastoz.

- Nemoj - nasmejala se Anđela.

- Bio sam oduševljen kada su mi Šebez i Mlađa sapoštili da ona ulazi i posle tri dana sam mislio da ide u finale. Posle samo par dana sam se već razočarao. Tikva je pukla, saznao sam u četvrtak šta je rekla. Videli smo klip šta je izgovorila, Uroš je lepo navukao. Smatram da je mogla da dođe i da me odvuče sa strane, ali to nije uradila. Ja sam hteo da izvučem iz nje da li je to rekla ili ne, pa bih joj rekao: ''Sram te bilo''. Ipak, pošto je ona umislila da je Bog i batina, a ne Ena Čolić koju smo uzdigli na maks, dobila je svoje - rekao je Gastoz.

- Šta mi slušamo ovo? Gastoz i Anđela su je branili - rekao je Mića.

- Nemoj da seješ mržnju prema Gastozu. Preko glave mi je tvoje mržnje, privlačiš sebi ljude koji ga mrze da bi ga urnisali - rekla je Anđela.

- Ti o njemu misliš isto što i ja, tebi je sve rijaliti. Prodaćeš ga za mesec dana - rekao je Mića.

- Šta ti je uradio? - upitala je Anđela.

- Što si me napala zbog Ene? - upitao je Mića.

- Jer ste je napali i skočili na nju - rekla je Anđela.

- Ovo ti je devojka od dečka - rekao je Mića.

- U stanju si da braniš Jelenu Čolić koja je najstrašnije pljuvala dete tvoje prijateljice Aneli - rekla je Anđela.

- Anđela vi prvi tražite da vam se neko izvini kada pogreši, zbog čega se ti ne izviniš Mići? - upitao je Stefan.

- Ne smatram da sam pogrešila jer je vas petoro skočilo na jednu devojku - rekla je Anđela.

- Ja se izvinim kad pogrešim jer sam čovek - rekao je Stefan.

- Ma da - rekao je Gastoz.

- Ma kad si se ti nekome izvinio? - upitao je Karić.

- Nisam imao razloga - rekao je Gastoz.

- Ma je l? E brate moj - rekao je Karić.

Autor: N.Panić