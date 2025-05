Od ovoga nema dalje: Peja brutalno isponižavao Enu Čolić, ona pokušala da obrne sve u svoju korist! (VIDEO)

Nema kraja!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja posvađali su se u izolaciji jer je on nije izmasirao kada su se dogovorili, te joj je on dao do znanja da ne želi da bude s njom i da ga ostavi na miru.

- Ja s tobom ne moram da blejim deset sati ako smo dobri - rekao je Peja.

- Pa ti nikad ne blejiš sa mnom. Nikad ništa ne uradiš za mene - rekla je Ena .

- Danas sam ti napravio jaja - rekao je Peja.

- I onda odeš sedneš na drugo mesto, nećeš da jedeš sa mnom - rekla je Ena-

- Ne znam šta je s tobom, ja neću da se pomirim s tobom to te i boli - rekao je Peja.

- Ja neću s tobom da se pomirim - rekla je Ena.

- Ma da, vidim da po tvojim postupcima - rekao je Peja.

- Ne obraćaj mi se nikad više, je l' si me čuo? Naravno da ne želim da se pomirim s tobom - rekla je Ena.

- Praviš frke Tom i Džeri - rekao je Peja.

- Ja pravim? Šta si mi obećao danas? - upitala je Ena.

- Da ćemo blejati - rekao je Peja.

- Ništa nije cipiripi nego si ti takav kreten moronski - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić