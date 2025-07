Nema kraja!

Joca Novinar dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala trenutni odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića GAstoza.

- Ja sam njega dobro procenila. Nisam videla da će se pomiriti za par dana. Vidim da se drži nuškog stava. Ona ima popropust ili falinku u ljubavnim odnosima - rekla je Kačavenda.

- Provlačilo se da je paćenica koja vapi za pomirenjem, pa se možda iskompleksirala pa je htela da navede to kako bi ispalo da i on želi da se pomire. Oboje se kompleksiraju i samim tim izlaganje koje ovde iznose kompleksiraju jedno drugo. Preovladava im kompleks iznad emocija. Kad bi uspeli to da prebrode to bi došlo do pomirenja - rekao je Karić.

- Ne mogu da se zadovoljim da sam ja drug sa njim - rekla je Anđela.

- Da si bila samo malo kreativna, da si tu kreativnost prebacila na mene ja bih pao. Na bes, štipanje i ljubomoru ne. U stanju si da pobiješ sve oko mene da dođeš do mene, a ne da dođeš do mene. Za sve imaš strelice, mitraljeze, a kad trebaš do mene nemaš ni jedan mali cvet - objasnio je Gastoz.

- Opet to pokazuju. Došlo je do zaspićenja. Uhvatili su se za slamku spava da se razdvoje. Umesto da se bavi svojom vezom, ona se bavi mojim učešćem - rekao je Karić.

- Da li misliš da je Anđela tražila neki zadatak kod drveta? - pitao je Joca.

- Nisma znala da ona ima taj stav da uđe sa nekim sa kim se ja vređam i da tražim zadatak - rekao je Gastoz.

- Pričali smo o tome ko može biti gost uključenja, a ja sma rekla da ti nikad ne možeš biti tema mog zadatka- objasnila je Anđela.

- Ona nije mogla da izvuče ni tu ideju da uradi nešto malo, a u stanju je da pobije pola kuće. Da me uhvatila na klopu, na pivo od Mateje da je kupila, da me uhvatila za du*e u prolazu. Volim kreativne ribe koje vole malo da se dokažu, ali ona nije tj lik - rekao je Gastoz.

- Da li si od nje očekivao nešto za neku mesečnicu? - pitao je JOca.

- Generalno sam ja taj lik - rekao je Gastoz.

- Ona misli da ću ja na samom kraju da kažem: "Ajde ćao". Ona misli da sam u stanju da deset meseci glumim vezu - rekao je Gastoz.

- Govorio mi je: "Mesec dana pred finaće ću smuvati drugu ribu i tebe napraviti na žrtvu da pobediš". Kako da sad ne pomislim da mi je govorio istinu? Ostalo mi je u glavi da li se šalio ili govorio istinu - otkrila je Anđela.

- Znaš šta sam ja sve pričao, za*ebao se sa njom. Ko je lud da kaže tako nešto i da to uradi - rekao je Gastoz.

Autor: A.Anđić