Definitvno kraj?! Aneli otkrila koliko je povredio Luka, on se na sve načine trudi da ispegla situaciju (VIDEO)

Nema kraja raspravi!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a učesnici su imali prilike na desetom klipu da pogledaju razgovor Aneli Ahmić i Luke Vujovića gde ona tvrdi da on ima manje emocija.

- Ne znam da li se plašim vezivanja. Dugo sam bio sam. Ako vidim da ta osoba meni ne veruje, ja se povučem. Nisam se uplašio. Ne bih voleo da mi sa Aneli na kraju bude gori odnos nego sa Sandrom. Ovde nisu bile svađe radi benignih stvari. S druge strane ima Aneli kojoj ne mogu da objasnim.

- Gde je zakočilo - pitala je Ivana

- Ne sviđa mi se što me par puta pred drugim spustila. To sam joj zamerio. Iscepao sam sliku jer mi je rekla da sam nebitan - rekao je Luka.

- Rekla sam samo da mi nije do toga jer sam bila nerapoložena radi svega. Otišao je, moju najlepsu sliku uništio - rekla je Aneli.

- Samo sam svoj lik iscepao - dodao je Luka.

- Neću da iznosim sad ovde ništa šta mi je zasmetalo. Rekao sam da popričamo normalno - rekao je.

- Više ne postoji momenat. Preterao je i malo mi se zgadilo sve ovo. Za mene je to poniženje - rekla je Aneli.

- Ako ima emocije, šta je boli za sve drugo - rekao je Vujović.

- Više nema potrebe, zaista ne postoji šansa - rekla je Aneli.

- Naravno da mi je krivo. Stvarno joj želim sve najbolje u životu - rekao je,

- Radi mi iza leđa i ne postoji više šansa - kratko je rekla Ahmićeva.

- Dok je bila sa mnom ona je bila nasmejana i ja sam bio. Ja sam žrtva što se Sandre tiče. Sandra je uticala na Aneli, a ja ništa prema njoj ne osećam - rekao je Luka.

- Vrlo često joj govorim da je on neiskren. Svađa se sa Sandrom i ekipo i pominje nju non stop. Ne mislim da mu se Aneli ne sviđa, ali je ona iskrenija u ovom odnosu. On uvek ostvlja prostora da se tu priča o Sandri. Nema potrebe da se peca ukoliko ga to ne zanima. Konstantne rasprave. Iscepao joj je sliku. Uništio si sliku, a znaš koliko si bio srećan kad je to stiglo. Previše je on osetljiv kao jedan muškarac - rekla je Jelena.

Autor: A.Anđić