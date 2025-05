Nema kraja: Luka pokušava da osvesti Aneli, ona prihvata samo svoju istinu, potencijalna trudnoća ih ozbiljno poljuljala! (VIDEO)

Nema kraja!

Karambol Luke Vujovića i Aneli Ahmić se nastavlja. Trenutnoj svađi prethodi haos koji je sinoć nastao zbog rizičnih insimnih odnosa njih dvoje i afere sa papirićem.

- Da li sam te izdala? - vikala je Aneli.

- Nisi me izdala. Je l' to izdaja ili laž? Možeš da ustaneš i da kažeš da ću Ivanu da slomim ruke i noge, pa hoće li ti neko to verovati? Zašto sam ja onda najgori i najlošiji čovek na svetu?- pitao je Luka.

- Zola zna da si mi heto podmetnuti poverenje. Neću da se ponavljam - rekla je Aneli.

- Jesma li hteo da dam papir njoj i Sandri da vidimo ko će prvi da izda? Sve što sam napisao na papiru je istina. Sugerisao ti je i Ivan, za stolom on utiče na tebe, sabotira te. Ako sam ti dao savete zašto odeš kod Đedovića i kažeš kako sam ti zabranio da pričaš sa njim?! Ako mi veruješ zašto nisi bacila papir?!- rekao je Luka.

- Sa tobom se ne isplati raspravljati jer sve izmišljaš, prebacuješ i spinuješ priče - rekla je Aneli.

- Šta ti je napisao za Kariča? - pitao je Ivan.

- Što se tiče Karića nemoj da ga izdvajaš kao posebnog jer pričaju posle kako je zaljubljena - rekao je Luka.

- Zašto si napravio ovoliku frku oko mene, a nisi napravio zbog pisma koje je Sandra iznela? - pitala je Aneli.

- Jer prema tebi imam emocije. Da li si ti svesna nekad svojih reči? Sad si rekla za Ivana, sad si rekla da sam pisao u apartmanu. Ti si se javno obratila mom ocu kako si možda čak i trudna, rekla si: "Neka Baja razmišlja da li sam trudna" - rekao je Luka.

- Evo ti ga ovaj koji je išao kod tvoje bivše devojke - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić