Dala žestok sud: Anđela Đuričić urnisala Enu Čolić, smatra da je IZDALA Gastoza, a Peju vinula u nebesa: Okreneš se du*etom da dobiješ pivo? (VIDEO)

Žestoko je počela!

U toku je emisija ''Nominacije''. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić koja je žestoko osudila Enu Čolić.

- Terza i ja odavno nemamo komunikaciju. Ušli smo u konflikt zbog Gastoza, posle smo ti i ja ušli u konflikt. Nikad neću zaboraviti uvrede koje si mi rekao. Uvek mi se vraćalo ono što si mi izgovorio. Pošteno smo se izvređali. Prošlo je dugo vremena od kada se nismo vređali. Što se tiče tvog postupka sa Milicom to je užasno i odvratno. To će zauvek da se priča. Napravio si opštu katastrofu. Ovo nema težinu koliku bi trebalo da ima. Imam osećaj da se nije doživelo na pravi način. Ovde godine su prošli kao neka veza koja je začeta na lošim temeljima. Pričalo se petnaest dana dok je Milica bila tu. Mislim da je u svemu ovome prošla Milica i da je ona ovde bila svi bi drugačije komentarisali. Iz svog ličnog iskustva znam da je totalno drugačiji odnos prema tome kad je ta prevarena osoba tu. Ove godine niko nije shvatio situaciju koja ima najveću težinu - rekla je Anđela o Terzi, pa nastavila:

- Ena je neko ko se istakao na svaki mogući način. Na početku je bila dobra, zanimljiva i slatka. Posle jedne katastrofalne izjave sve je palo. Ne volim da Peju komentarišem uz Enu. Drago mi je što nisu zajedno. Njemu ne treba jedna osoba, ne zaslužuje da mu neko vređa majku. Preko uvreda na račun porodice nikad ne bih prešla. Ena me nije razočarala, jer me nije ni očarala. Nikada se nismo družile. Jedino je razočarala u smislu kada je on meni nju predstavio. Objasnio mi je sve stvari kada sam ja sumnjala. Uvek sam joj sa strane govorila da su sve loše stvari koje je izgovara katastrofalne. Kada bi neko izgovorio neku morbidnost, svi ćute. Nije bilo toliko ljudi koje izgovaraju takve stvari. Uvek traži opravdanje nad tim da je ona uzvratila. NJihova veza mene ne ugrožava, ali ne bih podržala da se pomire. Njeni postupci prema Peji dok su u vezi su katastrofalni, ako pričamo o Terzi, Munji, Andreju. Manipulisala je njime. Nekome koga voliš ne možeš da izvređaš porodicu i da ga zgadiš narodu, kako je pričala. Rekla sam joj da ne može da sedne pored mene, prva. Rekla sam da širi polni organ utorkom zarad piva i vina. Ona ne voli da ponavlja ovo jer voli da nadogradi sebe sa morbidnom psovkom. Prvi put sam je ja odbranila kada je napalo pet muškaraca. Onda sam došla ovde i rekla joj da je sinoć Peji iza leđa sipala pivo, a onda je došla i prigrlila Peju. Muljala je i radila mu iza leđa. Trebaš da se okreneš du*etom da ti neko sipa pivo? Ti si to nazvala inatom, da bi prebacila svoja s*anja na Peju. Gastozu sam stalno govorila da ne želim ovakvu osobu u svom okruženju. Pukla sam u sekundi kad mi je on rekao da dođe kod mene da sedne. Poštovala sam je zbog Gastoza, ali nikad nisam promenila svoje komentare nje zbog njenih loših izjava. Takve izjave do sad nisam čula. Odvratno mi je što si već u prvoj raspravi sa njim rekla: "Možeš tako kod kuće", mislim da si ga izdala. Poslaću Enu u izolaciju zbog izdaje Gastoza. Izvređala me sinoć - rekla je Anđela.

- Naš konflikt, moj i ANđelin, jeste istina da sam je prvi izvređao. Rekao sam da neću da se izvinim, ali su prošla tri meseca i nije mi uputila nijednu ružnu reč. Izvini - rekao je Terza.

Detaljnije u video - prilogu.

Autor: A.Anđić