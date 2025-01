Evo sa kim se budi Čeda Jovanović: Osvanula slika političara iz krevata, a evo ko je kraj njega (FOTO)

Političar Čeda Jovanović nedavno se razveo od supruge Jelena posle 25 godina braka.

Od tada Čeda redovno na društvnim mrežama sa svima deli trenutke iz privatnog života, te pokazuje kako se provodi, kako kuva, ali i kako uživa u provodu i izlascima.

Sada je na svom Instagram profilu okačio fotografiju na kojoj se vidi da je sa kućnim ljubimcem, dok se maze u krevetu.

- Kad Đango u šest sati dođe u jutarnju vizitu - napisao je Čeda, a na slici se vidi kako inače uživa sa psom.

Sa bivšom ženom ima četvoro dece

Podsetimo, Čeda sa bivšom ženom dobio četvoro dece, a vest o njihovom razvodu iznenadila je javnost, budući da su delovali veoma skladno.

- Tačno 25 godina bezuslovne ljubavi. Nešto se čoveku desi što ne može da sanja, a ne da živi, a ja sam to živeo.

- To mi je nešto najsvetije što imam i tako će biti dok dišem. Jelena mi je rodila četvoro divne dece. Mene je kao čoveka beskrajno inspirisala i ja samo o tome mogu da mislim i govorim. Te formalnosti me nikada nisu interesovale, nema veze i to je ok. Ja ne brojim vreme, zaista, valjda je svakome bilo očigledno da je ona moj svet - ispričao je političar nedavno.



Autor: N.B.