Zvezde kriju razlog razvoda! Horoskop Čedomira Jovanović otkriva zašto je pukao brak sa Jelenom i da li ga čeka NOVA LJUBAV

Poznati političar Čedomir Jovanović, prolazi kroz značajne životne promene koje su postale predmet interesovanja i medija.

Njegova natalna karta otkriva interesantne astrološke aspekte, dok su nedavne informacije o njegovom razvodu i zdravstvenim problemima dodatno usmerile pažnju na njegovu ličnost.

Prema astrološkim analizama Biljane Maklenov i Peđe Petrovića za Informer, Jovanoviću su u natalnoj karti naglašeni faktori koji ukazuju na složenost emotivnog života i periodične krize u odnosima.

Ovi aspekti mogu objasniti izazove u njegovom privatnom životu, uključujući nedavne informacije o njegovom braku koji je došao do kraja.

Razvod, kako se navodi, predstavlja težak period u njegovom životu, ali i priliku za introspekciju i novu ravnotežu.

Astrološkinja Biljana Maklenov oktrila je da je brak Čedomira i njegove supruge od starta bio jako težak i osuđen na propast. Jako teški aspekti u odnosima pratili su ih godinama, a ključan momenat dogodio se u septembru prošle godine kada je i odlučeno da svako pođe svojim putem.

- Čeda je ušao u brak nezreo, njegova žena Jelena je dobra žena, ali je emocije ne vode kroz život. Ona je izuzetno jaka žena, a on nikada nije umeo dovoljno da je čuje i shvati. Između njih dvoje vide se jako teške energije, dva Marsa koja se nalaze u opoziciji dve loše energije. Tu ima dosta turbulencija, ljudi se jako teško bore sa tim negativnim impulsom, al oni su jedni od retkih koji u takovj energiji pokušavali da prevaziđu probleme i ostanu zajedno. Čeda u svojoj natalnoj karti ima naznake razvoda i do toga je moralo da dođe. Ona je dosta trpela i došlo je do njenog velikog razočarenja zbog nekih stvari. Čeda je naglo počeo da menja svoju ličnost, problemi u braku traju jako dugo i on je već 2023. godine u martu imao naznake da mora da promeni neke stvari kako bi ostao u braku, ali nije. Pored svih upozorenja sa svih strana on tera po svom. Cela 2024 proleće je bio okidač, nešto se desilo i u septembru je doneta odluka o razvodu. Ovaj aspekt na nebu upravo se dešava u njihovoj opoziciji Marsa i oni su tada napravili jako težak aspekt gde nije imalo mogućnosti za ikakvu šansu - kaže astrološkinja i dodaje da je Čedomir propustio prilike ranijih godina da popravi stvari u svom braku i da će se narednom periodu boriti sa velikim iskušenjima, pa čak imati i nova poznanstva.

- Njegova supruga je u januaru u jako velikoj nervozi, a on je u velikom padu. Jer je on nakon razilaženja osetio bol, tugu i depresiju, tek kada je ostao bez nje shvatio je to. Ono što je jako bitno, Čeda već od danas mora da počne da radi na sebi i menja sebe iz korena, odnos prema sebi, deci, prema ženi, poslu. Fokus mu je samo na ovom događaju, a treba da mu bude na poslu. Jako je bitan period marta do 10. aprila da se nešto vrati u kolosek, to mu je poslednja šansa u ovom periodu jer on u martu ulazi u mesec sudbine, a ona u mesec žavršnice. Ukoliko bi sebe iz korena promenio i nju ubedio u te promene možda bi i povratio taj svoj život. Šanse su male, jer je imao tri godine pre toga to da uradi, ali ko zna. Mora da promeni sve, a ako ne promeni ništa on u junu doživljava neki emotivni presek i tada mu se otvaraju aspekti da neko nov dođe u njegov život, ali pre proleća sledeće godine neće biti spreman za novu vezu. Ni jednom, ni drugom ne vidim drugi brak - završila je astrološkinja Biljana Maklenov.

Čedi je supruga Jelena bila sudbinska ljubav, ali po prognozama astrologa ne i poslednja. Brak je morao da im pukne, a imaće velikih problema oko raspodele imovine.

- To se desilo iznenada, spojila ih je velika strast. Kako je vreme prolazilo počeli su problemi, za ovu vezu se obično kaže beži dok je vreme. Ona je trebala da pobegne odavno, ali nije pobegla ostala je jako dugo. Koliko je ona čuvala brak, toliko ga je gurala od sebe, a on je na razne načine povređivao mnogo puta kroz život. U poslednjih par godina svašta se izdešavalo, pre nekih 15 godina on se jako promenio fizički i psihički, ja mislim da od ovog braka nema ništa i ukoliko dođe do toga opet će se rastati kroz dve godine. On bi sada hteo pomirenje, ali ona ne želi i počinje da se hladi već od marta. Nema budućnosti za brak. Oni će imati jako velikih problema oko podele imovine. Izgubiće dosta novca i za 3 meseca biti u teškoj depresiji. - rekao je astrolog Peđa Petrović.

Autor: Snežana Milovanov