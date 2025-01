Voditeljka Pink televizije, poznata i kao "kraljica šera", Jovana Jeremić, danas putuje u Ameriku, gde je bila pre dva meseca kako bi ispratila njihove izbore.

Jovana Jeremić sada putuje u Ameriku kako bi bila prisutna u SAD-u na drugoj inauguraciji američkog predsednika Donalda Trampa. Druga inauguracija predsednika Donalda Trampa kao 47. predsednika Sjedinjenih Država zakazana je za ponedeljak, 20. januara 2025. godine.

Sada, Jovana se uključila uživo u program Pink televizije, zajedno sa našom reporterkom Draganom Aleksić, koja je došla da je isprati na aerodrom "Nikola Tesla". Naime, ona je na samom početku pozdravila gledaoce i svog kolegu, Milana Miloševića.

- Prvo da pozdravim sve gledaoce Elite, Pink televizije i Milana Miloševića i uvek mi bude odlično kada me on najavi. Ja sam Porše bez lanaca i svega, nezaustavljiva - rekla je Jovana, a onda je otkrila kako će se sada poneti, s obzirom da ide drugi put:

- Koliko god da si siguran u nešto, nešto novo može da ti iskrsne. Ovog puta gledam da opuštenije priđem svemu. Bilo je teško, bila je ta jezička barijera, dok se nisam opustila, a nakon onog prvog puta, tamo sam probila sve ograde koje sam imala, sada se tamo osećam kao domaća. Ovo je samo još jedno putešestvije, gde god da idem od sada ide i kamera Pinka - rekla je Jovana, a onda je Dragan Stanković, njen verenik, otkrio da li i ovog puta ide s njom:

- Ovog puta ne idem, ovog puta sam nosač kofera. Snaći ću se, imam puno posla u svojoj firmi - rekao je Dragan.

- Kod nas ne postoje barijere, da nas rastave na dva kraja sveta, našli bismo način da komuniciramo...Lea je tu, moj brat i snaja će brinuti o njoj, moj prvi surpug Voja i Dragan. Ona je svesna da ima majku koja je drugačija od svih drugih - nadovezala se odmah Jovana, a onda je otkrila šta ima u planu:

- Posle Njujorka, idem u Vašington, to će biti informativni deo, dosta američkih zvaničnika. Ono što je najvažnije, ja sam se toplo obukla, imam i debele čarape, jedne duge, jedne kratke, kao eskim sam sada. On je planirao da me obuče u astronautsko odelo, našli smo se na eskim - rekla je voditeljka.

Takođe, ona je otkrila da li gledaoci Pink televizije mogu da očekuju intervju sa Donaldom Trampom.

- Videćemo, to je mnogo visok cilj koji ne može preko noći. Mora čovek mnogo da radi da bi razgovarao sa američkim predsednikom, ali mogu da kažem da gradim put ka tome...Volela bih i sa Melanijom da uradim intervju, čak bih volela da uradim s njom prvo. Prvo što bih je pitala: "Kako je bilo pratiti Donalda Trampa", jer samo žena naše balkanske krvi može da isprati takvog čoveka. Ja joj skidam kapu. Najlakše je biti jednokratna priča, ali treba trajati i to trajanje je za poštovanje! Nisu fascinantni ti muškarci, nego te žene pored njih - rekla je Jovana, a onda je otkrila termine u kojima će gledaoci moći da je gledaju:

- "Keeping up with JJ" će ići kada Milica Mitrović odobri, ja sa njom imam odličan odnos i fenomenalnu komunikaciju. A što se tiče informativnih programa, to su svi "Nacionalni dnevnici", znači od 13h, od 15h, 18:00 i od 19:00 časova - otkrila je Jeremićeva.

- Mi nismo ni spavali, mi smo dočekali srpsku Novu godinu, to je bio i ispraćaj Jovane na put - nadovezao se Dragan.

- U Smederevu. Znaš kad znaš da je zrela ljubav?! Onog momenta kada ti odnos daljine i blizine ne menja stvari, to je odnos poverenja. Ja sve praznike odradim, pa posle jurim kod njega. Toliko mi nedostaje i vezana sam za njega...Ja bez vage ne idem nikuda - rekla je Jovana.

- Opet si je ponela - pitao je Dragan.

- Kako bez vage?! Ja se merim četiri puta dnevno. Kada si broj jedan, nije samo rezultat, to je osnovno. Šta je nadgradnja?! Biti debeo u 21. veku, ako ne daj Bože nemaš problem, je nekulturano! Ja imam drugarica na koje sam pozitivno uticala, jer da ja jedem ono što hoću, ja bih bila kao trokrilni šifonjer...Zna se šta radim u tajnosti, ja čitam knjige u tajnosti - rekla je Jovana.

- Šta je poslednje što ćeš reći pred put - pitala je reporterka.

- Vratiću se još jača nego prvog puta. Prvi put smo imali, nažalost, veliku nesreću prvog novembra sa nadstrešnicom, to je mene potreslo i nisam mogla da budem kako sam ja želela. Bilo je neumesno da u tragediji i bolu budem previše srećna, iako su me prozivali iz opozicionih medija da nisam izjavila saučešće, a ja sam se upisala u knjigu žalosti u ambasadi...Svi će pisati o tome, biću maksimalno u centru pažnje i pobraću plodove semena koje sam posejala prvog puta kada sam bila - rekla je voditeljka, a onda je progovorila o potencijalnoj trudnoći:

- O tome je rano govoriti, ova godina će da bude radna i moja i Draganova, a da bih volela da imam još jedno dete, da. Biće svega, ali imam još neke stresne situacije u porodici koje moram da preživim, a kada se te stvari reše i kada preživim te stresne situacije i kada se oporavim, onda polako, biće vremena i za dete. Bitno je da oboje hoćemo - rekla je Jovana Jeremić.

Podsetimo, Jovana je nedavno provela u Americi određeno vreme, odakle je za Pink televiziju izveštavala o američkim izborima, na kojima je Kamalu Haris pobedio Donald Tramp i tim postao predsednik SAD.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić