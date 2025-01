Ovo je njena tajna!

Naša pevačica, Vera Matović, gostujući u Amidžiju, odgovarala je na pitanja gledalaca sa društvene mreže Instagram, te je tako otkrila tajnu svog mladalačkog izgleda, ali i dugoročnog braka.

Da li Vam je Era Ojadnić najbolji prijatelj?

- Jedan od, svi su mi dobri, i muški i ženski.

Zbog čega je radila botoks?

- Ja radila botoks?! Ne. Vodim računa o svemu, džogiram, vodim računa o ishrani. Ko bi sada ustao u četiri ili pet sati?! Kada je proleće, mnogo volim jutro.

Koja je tajna Vašeg dugog braka?

- Kako da ne postoji?! Nemojte da se svađate i to je to. Ćutiš ako ti nije po volji, a kada prođe to sve, onda se dogovoriš.

Autor: Nikola Žugić