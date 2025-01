Pozitiva joj je jača strana: Anđela progovorila o svojim problemima sa Gastozom, pa otkrila da je on glavni krivac za njihov loš odnos! (VIDEO)

Ovo je njena strana priče!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Anđeli Đuričić. Ona je progovorila o problemima u vezi sa Nenadom Marinkoviću Gastozu, te je tom prilikom istakla da je ona sada mnogo pozitvnija u njihovom odnosu od njega.

- Anđela, učesnici sve više ogovaraju tebe i Gastoza. Šta ti smatraš da je uzrok njegovog nezadovoljstva tobom ili tvojim ponašanjem poslednjih dana, pa ti čini se traži stalno neku zamerku? - upitao je Darko.

- Normalno je da u svakom odnosu ima trzavica u odnosu, ako misliš na žurku, možda je i bolje što mi je odmah sugerisao. Zamerim i ja njemu neke stvari, ali malo suptilnije. U poslednjih dve nedelje ja sam prepuna pozitivne energije, on je mnogo više nervozniji od mene - rekla je Anđela.

- Šta se desilo, pa ste zamenili uloge? - upitao je Darko.

- On meni ranije zameri nešto u prolazu, a ja se iznerviram i to me drži dva dana. Sada to više nije tako, on je uspeo da promeni neke stvari kod mene. Ja se trudim i dajem maksimum od sebe, ne znači da sam ja neko proleće, ali sad sam dosta pozitivnija nego ranije - rekla je Anđela.

- Ranije bi tvoja nervoza uticala negativno na vaš odnos, da li je to sad slučaj sa njegove strane? - upitao je Darko.

- Ne, samo je on neko ko vrlo često plane i iznervira. Ja sam preteška, ali on je tri puta teži. On se često iznervira, ako nije u sekundi kako je on zamislio i ako nije onako kako je želeo da ja nešto uradim, on odmah razbesni. Ja sam ga upoznala dosta i shvatam njegove mane i vrline - rekla je Anđela.

- Što ti je jutros toliko gunđao jer ti nisi imala apetit da doručkuješ i jedeš karbonaru, onda kada je on hteo? - upitao je Darko.

- Iskreno, meni je to presmešno. Ja sam tek oči otvorila i ne želim odmah da jedem pastu. Ako je to samoživo, onda je stvarno ne znam - rekla je Anđela.

Autor: N.P.