Ljubav je slomljena u komade: Milica Dugalić otkrila da joj je Jelena Ilić mezimica, pa priznala da navija za njen odnos sa Ivanom (VIDEO)

Ona je njena miljenica!

U toku je emisija 'Nominacije', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Milici Dugalić kako bi dala svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Jelena Ilić i Uroš Rajačić.

- Uroše malo si dosadan jel znaš? Bolje da se baviš muzikom dok tragaš za sobom gubiš kodekse. Toliko o tebi. Što se tiče moje mezimice Jelene, ja sam bila frapirana energijom kojom ti zračiš kada si ti prošetala pistom. Ti si mene opčinila tog momenta. Ne govorim o moralnim kvalitetima, kasnije sam saznala koliko si kvalitetna, koliko si elokventna. Moji i tvoji razgovori se svode na sva svetska znanja, ti si pročitala mnogo knjiga, a ono najlepše u tebi je što gajiš prema svojim roditeljima. Što se tiče tvog odnosa sa Ivanom, ljubav je dvosmerna ulica, ako ne hodate oboje dvosmernom ulicom nigde nećete stići. Ivanovo je da se osvesti i da pronađe sebe. Ti si shvatila da je nestala strast i da je nestala ljubav, a mnogo toga lepog si mi pričala o njemu. Ja poštujem to, a mislim da i on poštuje to. Ljubav je razbijena u komade. Ja ću tebe ostaviti, Uroše na šahovskoj tabli igraj skakanje i preskakanje - rekla je Milica.

- Jelenu baš gotivim, Uroš mi je iritantan, ali ga gotivim i poslaću njega u izolaciju - rekla je Saška.

- O Urošu imam da kažem sve najlepše, zgotivili smo se od samog početka. Koga on ka*a to su njegova jaja i njegova stvar. Za Jelenu isto nemam ništa loše da kažem, okej si prema meni. Nisi prema meni nikad bila loša. Jelena je žensko i ostaviću nju - rekao je Đole.

Autor: N.P.