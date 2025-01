Sale sedi u bademantilu, zapali tompus, srkne malo čaja: Marija Šerifović ga raskrinkala usred emisije

Iako Saša Popović od početka nove sezone "Zvezda Granda" ne prisustvuje snimanjima emisija, i dalje učestvuje u donošenju važnih odluka vezanih za najpopularnije muzičko takmičenje, koje se emituje na Pinku.

Na to su više puta ukazali članovi žirija "Zvezda Granda". Tako je bilo i ovoga puta, kada je Voja Nedeljković tokom emisije otkrio da čekaju odluku Saše Popovića, a onda se Marija ubacila:

- Sad Sale sedi u bademantilu, zapalio tompus, pije kafu i misli se "Polakice, neka čekaju, bre", pa onda bocne neku tortu i srkne malo čaja - rekla je Šerifovićeva i nasmejala sve u studiju.

Inače, "Grand" je nedavno dobio priznanje na SEMUS dodeli, a nagradu je umesto Popovića primio direktor "Grand produkcije" Goran Šljivić.

Saša Popović jedan je od najmoćnijih ljudi na estradi, a za mnoge karijere velikih zvezda i pevača zaslužan je upravo on i Grand.

- Otkad Grand postoji, od 2004. godine stvarali smo nova imena, nove zvezde i održavali popularnost Bekuti, Šabanu, Tozovcu i svim pevačima te generacije. Otkad smo krenuli sa zvezdama, pa sve do danas to su mnoga imena. Imali smo problem samo s Milanom Stankovićem, koji je kad se vratio sa Evrovizije rekao da neće da se povinuje našem ugovoru i da radi za Grand. To je jedino negativno iskustvo, morao je neku odštetu da plati i to je to - rekao je Saša jednom prilikom i prisetio se nekih koji su upravo sa njim započeli svoje prve korake na muzičkoj sceni.

- Tanja Savić, Rada Manojlović, Milan Stanković, bez obzira što je napustio Grand, od njega smo napravili zvezdu. Pa onda Milica Pavlović, Milica Todorović, Darko Lazić, Aleksandra Mladenović... Mnogo ih je, ne mogu svih ni da se setim - govorio je on.

