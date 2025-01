Mojoj duši je ovo putovanje trebalo: Nataša Kojić objavila snimak iz porodične vile na Bežaniji, evo šta radi otkad se vratila u Srbiju

Nataša Kojić, ćerka popularnog pevača Dragana Kojiće Kebe, vratila se u Srbiju nakon 16 godina života u Americi.

Na društvenim mrežama podelila je snimak iz porodičnog doma na Bežanijskoj kosi, na kojem se opušta svirajući klavir. Ovaj povratak bio je emotivan za nju, a u objavi je podelila kako se oseća i koliko joj znači ponovni dolazak u svoju domovinu.

- Mojoj duši je ovo putovanje trebalo da se ponovo spojim sa svojim korenima - napisala je ona u opisu objave.

Popularni pevač, kao i cela porodica, neizmerno je srećna što je Taša odlučila da nakon toliko godina dođe u Srbiju, a ona je sada objavila i fotografiju iz porodičnog doma.

Podsetimo, inače, ona će pokušati da bude predstavnik Srbije na Evroviziji, te je to i razlog više zbog čega čega je stigla u rodnu zemlju. Taša je jedna od učesnika na festivalu "Pesma za Evroviziju", na koji se prijavila a da njeni roditelji za to nisu znali. To je bilo iznenađenje za Kebu i njegovu suprugu Olju, a u tajnom planu Nataši je pomogao brat Igor Kojić.

Autor: pink.rs