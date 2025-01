Milica Todorović zbog koleginice plakala kao kiša! Živela kod poznate pevačice, slomi se uvek kad se seti: Njeni roditelji su...

Pevačice Milica Todorović i Jovana Pajić na početku karijere živele su zajedno, što malo ko zna.

Njih dve su se jednog od najlepših perioda u njihovim životima prisetile tokom zajedničkog gostovanja u emisiji "Zvezde Granda Specijal" na Pinku.

- Mi smo se družile kroz takmičenje, Milica je živela u Kruševcu. Ta putovanja su za nju bila naporna, ona je na snimanja stalno dolazila sa mamom, imala je tada 14 godina i stvarno je bilo cimanje, ja sam tada imala samo 15 godina. Kako se krug sužavao, snimanja su bila sve češća i stvarno je bilo naporno da putuju stalno, paralelno je išla u školu – rekla je Jovana i dodala:

- Onda su moji roditelji predložili njenim roditeljima da ona bude kod nas dok sve to traje. Onda je Milica bila kod nas, a njeni roditelji su dolazili kada su snimanja. Sigurno smo nekih šest meseci živele zajedno.

Milica se zatim zahvalila Jovaninim roditeljima na svemu što su učinili za nju i istakla da je nikada nisu razdvajali od njihove ćerke.

- Moram da pozdravim čika Pajketa i tetku Nadu, to su Jovanini roditelji i oni su me gledali kao svoje dete. To nikada neću moći da im zaboravim, to je jedna jako lepa stvar i humana. Ne bi to svako prihvatio, to je velika odgovornost. Njen tata me je čekao na stanici, kada nisam imala para, oni bi mi dali, nisu pravili razliku između mene i Jovane, i sada bih da im pošaljem jedno srce i ljubav. Sada sam videla Jovaninog tatu posle mnogo vremena i jedva sam se suzdržala da ne zaplačem – kazala je Milica.

Ipak, rasplakala se nakon odgledanih snimaka svojih i Jovaninih nastupa u "Zvezdama Granda" pre mnogo godina.

-Toliko me je ovo podsetilo na to bezbrižno doba, koliko smo bile mlade. Mnogo bih volela da se vrati to vreme, toliko je bilo lepo i drugačije nego ovo sada. Nekako je bilo sve zdravije – rekla je Milica kroz suze.

- Bili smo deca i nismo znali u šta smo se upustili. Kada smo prvu svirku odradili, stali smo na jednu pumpu i tada nam je menadžer dao neki novac. Mi nismo znali da ćemo biti plaćeni za to, koliko nam je bilo bitno da se družimo, to nam je bio vrhunac, da smo svi zajedno – rekla je Jovana.

