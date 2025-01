Sakrila lice dok je otac snimao: Keba se oglasio iz porodičnog doma, evo kako provodi jutro sa svojom naslednicom (FOTO)

Nataša se posle više od decenije i po vratila u Srbiju zbog čega je njena porodica posebno srećna.

Ćerka folkera Dragana Kojića Kebe, Nataša Kojić, nakon 16 godina nedavno se vratila iz Amerike u Srbiju.

Nataša se posle više od decenije i po vratila u Srbiju zbog čega je njena porodica posebno srećna, a njen otac Dragan Kojić Keba ju je sada snimio kada se nije nadala i tom prilikom je pokazao kako provode jutro u porodičnom domu na Bežanijskoj kosi.

Naime, Nataša je pospana ležala u krevetu, u pižami, a društvo joj je pravio pas. Nataša je delovala pospano, a čini se da joj se baš nije ustajalo ovog jutra.

Kada je ustala, Nataša je obukla roze bademantil sa cvetićima, stavila je rajf na glavu, a Keba je iskoristio priliku pa ju je snimio u ovom izdanju u kom nismo imali prilike do sada da je vidimo dok je ona sve vreme skrivala lice.

Podsetimo, inače, ona će pokušati da bude predstavnik Srbije na Evroviziji, te je to i razlog više zbog čega čega je stigla u rodnu zemlju. Taša je jedna od učesnika na festivalu "Pesma za Evroviziju", na koji se prijavila a da njeni roditelji za to nisu znali. To je bilo iznenađenje za Kebu i njegovu suprugu Olju, a u tajnom planu Nataši je pomogao brat Igor Kojić.

Autor: N.B.