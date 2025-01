Zbog nje se preselio u Beograd: Dečko Milice Todorović pokazao koliko mu je stalo do pevačice, a evo zašto ga krije od javnosti

Rešila da promeni život iz korena!

Milica Todorović uživa u ljubavi s novim dečkom Mariom, ali ga i dalje vešto krije od očiju javnosti. Kako se saznaje, emotivni partner odlučio je da zbog ljubavi prema pevačici promeni mesto stanovanja, pa se iz Zagreba doselio u Beograd.

- Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Šta da vam pričam dalje kad je on zbog nje prešao u Beograd da živi. Ne bukvalno, ali ne izbija iz srpske prestonice. Ovde im je jako lepo, Milica je upoznala sve njegove prijatelje, a i on njene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvek kriju. Mario ima uspešan posao u Hrvatskoj i ljude koji rade za njega, a on sve to nadgleda onlajn, a povremeno i ide tamo, kada za to postoje potrebe. Nisu zajedno jedino vikendom, kad Milica ima nastupe - govori izvor.

On dodaje da pevačica svog izabranika neće da predstavi javnosti jer je prethodne partnere odmah pokazivala, i to se ispostavilo kao loš potez.

- Ako se ispostavi da je Mario onaj pravi, ona će svakako i njega pokazati javno. Želi da prođe još neko vreme, pa da bude sigurna u to. Svakog prethodnog momka Milica je odmah javno pokazivala, pa kad dođe do raskida, onda bi neminovno bila glavna tema medija. Ne želi da više na taj način bude u centru pažnje, pa je ovaj put oprezna - naveo je sagovornik.

Podsetimo, proteklog vikenda otkriveni su detalji o pevačicinom izabraniku.

- Mario vozi skupoceni auto poznate marke "bentli". Živi punim plućima i uživa. Milica i on se toliko dobro slažu da me ne bi čudilo da uskoro kaže da se ženi njome. Baš je naočit, lep momak i trudi se oko nje. Izuzetno im je lepo, ali se trude da ne privlače pažnju. Koliko znam, Milica je sa ovim momkom ušla u vezu nekoliko meseci posle raskida s bivšim. Mario deluje da je baš za nju. Koliko je srećna, vidi se i po tome što ne skida osmeh s lica u poslednje vreme. Ona je to zaslužila, valjda će konačno naći sreću u ljubavi - kazao je izvor.

Autor: N.B.