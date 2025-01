Ovako uživa nakon razvoda od Harisa: Melina Džinović uslikana u moćnoj haljini, a oko nje suvi luksuz (FOTO)

Čuveni folker Haris Džinović i njegova dugogodišnja žena, modna kreatorka Melina Galić, prošle godine su se razveli na iznenađenje svih.

Svako je nastavio svojim životom, a dok je Haris u više navrata govorio o njihovom odnosu, od Meline nije bilo ni traga ni glasa.

Na društvenoj mreži Instagram, tačnije na stranici koja se bavi luskuznim životom u Monaku, objavljen je snimak na kom je, ni manje ni više nego Melina.

Naime, Melina je tada snimljena kako stiže na događaj i to u luksuznom automobilu marke "Bentli".

Melina je na sebi imala asimetričnu belu haljinu pripijenu uz telo koja je savršeno istakla njene obline, a koja je takođe imala proreze na grudima.

Ona je ponela i skupocenu torbu marke "Bvlgari" koja košta oko 4.000 evra.

Haris je sada, nakon razvoda, u velikom intervjuu otvorio dušu o braku sa Melinom. Kako je istakao, ona ga je godinama varala, sumnjao je, ali ništa nije proveravao.

- Sudski sam razveden, po brzom postupku, bez odlaganja, novog ročišta, otvaranja procesa, nema žalbe, molbe, to je ekspresno rešeno. Ja sam slobodan čovek poprilično dugo. Najgora stvar koja se čoveku može desiti u životu kada mu žena oduzima slobodu, bez obzira na brak koji funkcioniše ili ne. Meni ona nije oduzimala slobodu, ali u zadnje vreme to nije bio brak, to je bila prevara. Prevareni muž zadnji sazna šta se dešava - rekao je Haris na početku razgovora za medije, i dalje je istakao da je jako razočaran.

- Jako sam razočaran, time što sam ja izdan, ovo je klasična izdaja, udar na porodicu, a porodica je svetinja. Ovde je porodica rasturena bez ikakvog razloga, ja ga nemam, ja nisam doprineo razbijanju porodice. Nije meni žao novca, meni je žao nepoštovanja, nezahvalnosti, žao mi je te izdaje, prodaje - rekao je on.



Autor: N.B.