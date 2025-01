Rale priznao sve: Kompozitor progovorio o venčanju sa Anom Nikolić, otkrio sve detalje

Pevačica Ana Nikolić u emotivnoj je vezi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, a danas je odjeknula vest da par planira da svoju ljubav kruniše brakom.

Ana Nikolić i Rale su proteklih meseci nekoliko puta javno raskidali, ali se, nakon poslednjeg pomirenja, pevačica u manastiru Rakovica raspitivala oko svih detalja i papira koje su neophodni kako bi sklopili crkveni brak.

Goranom Ratkovićem Raletom je sad potvrdio ove navode.

- Istina je da planiramo venčanje. Hvala na čestitkama, ali još uvek ne znamo sve detalje, jer je teško uskladiti obaveze. Čim budemo imali konkretne informacije, obavestićemo vas. Ana jeste bila u manastiru da se raspita oko svega što je potrebno za crkveni brak - izjavio je Rale za "Telegraf".

Podsetimo, Ana Nikolić je nedavno javno raskinula sa Raletom i oglasila se emotivnom porukom.

- Na tebe bih se kladila da me voliš. Znao si sve i uradio sve isto. Najgora je tmina pred svitanje. I nije ovo moj stil, ali kada neko zna sve tvoje slabosti i bezočno ih zloupotrebljava protiv tebe pod parolom: "Ali ja te volim", to se zove izdaja. To ne opraštam nikome - bila je razočarana pevačica.

Podsetimo, Ana je nekad bila u kratkom braku sa reperom Stefanom Đurićem Rastom.

U braku sa njim dobila je ćerkicu Taru, koja joj je centar sveta.

Autor: N.B.