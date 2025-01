ŽIVOT IDE DALJE, MOJ JE JEDNOM STAO: Zorannah u 25. godini ostala sama na svetu, majka joj izgubila bitku s kancerom: Povraća mi se kad se setim toga

Modna blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah često je u svojim videima govorila o detaljima iz privatnog života, a jednom prilikom dotakla se i bolne teme.

Iako se činilo da blogerka živi život iz snova, ona je imala teške životne udarce - rano je ostala bez oca i majke. Naime, otac joj je prvi preminuo, a 2015. njena majka izgubila je bitku sa opakom bolešću.

Ona je o ovoj temi i majčinoj borbi otvoreno pričala, a u jednom svom vlogu ispričala je kroz šta je prolazila za četiri godine koliko se njena majka borila sa karcinomom.

- Moja majka je umrla od karcinoma, i to je bolest koja ne pogađa samo tu bolesnu osobu nego celu porodicu. To je jako strašno. Meni se povraća kada pomislim, ali bukvalno. Ja sam bila jako mlada kada sam proživljavala sve to, imala sam 21 godinu kada je ona dobila dijagnozu, a 25 kada je umrla - pričala je Zorannah.

Jovanovićeva se kroz suze prisetila straha koji ju je pratio kroz čitavu borbu njene majke.

- Te četiri godine ne znam kako bih objasnila. Ja sam godinama ulazila u stan sa mentalnom spremnošću da ću je zateći na podu kada otvorim vrata, jer je to situacija koja može da se dogodi, tako se nešto slično i desilo. Četiri godine imate strah kada vam se neko ne javi na telefon. Živite sa takvim strahom i nemate pojma šta će da se dogodi i šta je sledeći dan. Sve se dogodi preko noći. Meni je jako teško da govorim o ovome. Takve stvari ne možete nikad da prebolite i ne možete nikad da se oporavite - rekla je ona sa knedlom u grlu.

Inače, jednom prilikom progovorila je i depresiji u kojoj je bila zbog porodične tragedije.

- Život ide dalje. Moj je jednom stao i znala sam da ako to dozvolim drugi put, da se neću izvući iz tog pakla depresije. Ključna stvar u svemu je da se izbegavaju lekovi za smirenje i spavanje i da se što pre nastavi s normalnim životom - rekla je tada Zorannah.

Autor: D. T.