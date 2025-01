SEDITE, JER OD OVE CIFRE VAM SE MOŽE ZAVRTETI U GLAVI! Lepa Brena naplatila od osiguranja za prelom noge nakon koncerta u Zagrebu, evo i koliko!

Bezbrižan život je želja svih, ali niko ne može da predvidi ili spreči nezgode jer se one događaju svakodnevno i iznenada. O tome je Lepa Brena vodila računa, pa je godinama redovno plaćala osiguranje kako bi se zaštitila od iznenadnih i neželjenih događaja.

Polisa osiguranja uglavnom štiti od nezgode tokom vremena provedenog na radu, kao i za vreme koje provedete na redovnom putu od mesta stanovanja do posla.

U slučaju Lepe Brene, to su koncerti i nastupi, na kojima je već nekoliko puta doživela povrede. Na sreću, uglavnom je prolazila s lakšim ozledama, sve do 10. decembra prošle godine, kad je polomila kost na nozi, zbog čega je odmah posle koncerta operisana. Zahvaljujući osiguranju od nezgode, njoj su bili pokriveni svi troškovi koji su se odnosili na lekarsku pomoć, što je u njenom primeru bio slučaj.

- Brena i te kako vodi računa o svom zdravlju, životu i okolnostima koje mogu da dovedu do povreda. Svesna je da se povrede na radu dešavaju i zbog toga godinama uplaćuje osiguranje. Čini mi se da na godišnjem nivou plaća premiju od 1.000 evra i da je za ozbiljnu povredu koja joj se dogodila nedavno refundirala 30.000 evra. Time je platila sve neophodne troškove operacije, lekova, rehabilitacije - priča izvor za Kurir.rs.

Kao što se već nedavno pisalo, pevačica je spakovala kofere i s članovima najuže porodice otputovala na odmor. Ona je otišla u Tajland, kako bi se pred nastavak turneje još malo odmorila, ali i posvetila potpunoj rehabilitaciji noge. U intervjuu koji je dala za medije objasnila je da joj je nesreća teško pala.

- U 2024. godini želim da zaboravim, a nikako neću moći, koncert u Zagrebu, kad je snimatelj pao na mene. U trenutku kad sam bila u svojoj najboljoj fizičkoj i psihičkoj formi desila mi se jedna tako neprijatna stvar i to mi je neverovatno. Ali pomirila sam se s tim da je i to, kao i mnogo toga ranije, jedna od prepreka u životu koje moram da prevaziđem i da iz toga izvučem pouku. Izvukla sam je. No, moj problem je to što neverovatno pamtim i ne mogu da zaboravim, tako da sam morala da nađem utehu u svom mentalnom sistemu - zaokupljena sam uvek radom, bilo da se radi o mom ili o porodičnom poslu - rekla je Brena, pa dodala:

Od šoka nisam mogla da spavam, tek kad su mi dali nešto da popijem za smirenje, uspela sam da sklopim oči na nekoliko sati. Sledeći dan mi je prošao u vraćanju filma kako mi se to desilo. Naravno da sam plakala, bila sam veoma tužna, ali sam shvatila da, kao svemu teškom što mi se desilo životu, i tome dođe kraj. Shvatila sam da ću ustati i hodati i da će sve biti okej. Što sam isplakala, isplakala sam. Ali ni danas ne mogu da pogledam taj snimak jer me on tera na plač.

Autor: Nikola Žugić