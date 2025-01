NBA ZVEZDA ŽELI DA UPOZNA VERU MATOVIĆ: Luka Dončić ostavio bez teksta našu pevačicu, evo kad će doći do susreta i da li će mu zapevati!

Ovaj susret su svi čekali!

Slovenačka košarkaška zvezda, Luka Dončić, koji trenutno nastupa za košarkaški klub "Dalas", nedavno je bio glavni glumac u reklami za brend Majkla Džordana.

Naime, Luka se odlično snašao u glumačkim vodama, s obzirom na to da je košarkaš, a u reklami je svima zaparala uši numera naše poznate pevačice Vere Matović, a koja nosi naziv "Miki Milane". Takođe, ono što se naknadno saznalo, jeste to da Luka često sluša baš ovu numeru, te i da promoviše našu muziku u Americi, s obzirom na to da je isplivao snimak njegovog treninga, dok se u pozadini čuje baš ova pesma.

Sada, Vera je otkrila da želi da upozna ovog slavnog sportistu, ali i da je oduševila Dončića.

- Mislim da bi bilo glupo da kažem da i ja to ne želim. Ne poznajem Luku, ali bi mi bila želja da ga upoznam. Budim se noću da pratim utakmice kada igra. Ja sam bila na košarkaškim utakmicama, ali nisam na Lukinoj. Kada sam bila u Americi gledala sam kada je Vlade Divac igrao i Peđa Stojaković. Kada sam u bila u Australiji gledala sam Noleta. Eto, drago mi je ako je Luka poželeo, što ja ne sumnjam da jeste i biće mi čast u svakom slučaju - rekla je Vera za Kurir.

Autor: Nikola Žugić