Milica Todorović uselila dečka u stan, biznismen NE ŽELI da se razdvaja od pevačice

Milica Todorović uživa u ljubavi s novim dečkom Mariom, koji se odnedavno preselio kod nje u stan na Novom Beogradu, saznaju mediji.

Ovaj biznismen se zbog ljubavi prema pevačici doselio iz Hrvatske u Srbiju, a sada su otpočeli i zajednički život. To je za naš list potvrdio izvor blizak muzičkoj zvezdi, koji je dobro upućen u njihov odnos.

- Milica živi sama godinama, a Mario je boravio u iznajmljenom stanu kad se doselio. Doduše, sad živi kod Milice, ali i dalje plaća nekretninu. Ne znam zašto je to tako, ali želi da ispoštuje pevačicu, kojoj je lepo u njenom domu, pa ne insistira da se on useli. Svejedno mu je gde će da žive, važno mu je samo da su zajedno. Mario je lud za njom, a i ona za njim. Našli su se i čini mi se da će ovaj odnos s vremenom preći u ono pravo. Mario je upoznao sve njene bliske prijateljice, kao i koleginice sa estrade i one su oduševljene. Ne razdvajaju se, on je non-stop kod nje u stanu. Jedino što se ne pojavljuju u javnosti zajedno jer žele da svoju ljubav još uvek kriju - kaže naš izvor.

Pevačica svog izabranika neće da predstavi javnosti jer je prethodne partnere odmah pokazivala, i to se ispostavilo kao loš potez. Do sada se Milica nije oglašavala na ovu temu, a ni ovaj put nije odgovarala na naše pozive.

Mario vozi skupoceni auto marke "bentli". Živi punim plućima i uživa. Isto su godište i Milica i on se dobro slažu, pa se sve više šuška da će se uskoro čuti svadbena zvona, pošto se mnogo trudi oko nje, navodi izvor Kurira.

