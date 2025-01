Ovako je sve krenulo! Zorana Simeunović otkrila kojom rečenicom je Steva osvojio, ovo je retko koja čula!

Muzički bračni par Steva i Zorana Simeunović, gostujući u Amidžiju, progovorili su o svom upoznavanju.

Kako je istakao Steva Simeunović, on je zaprosio Zoranu sutradan, a ona je otkrila šta ju je osvojilo kod Steve.

- Veoma brzo, sutradan sam je zaprosio - rekao je Steva.

- Ja sam donela kovertu sa novcem da mi se uradi pesma. Pošto je bio duet sa Sašom Matićem, volim tog čoveka kako peva, on je rekao: "Mogu da ti radim pesme, ali ne za pare, nego da se udaš za mene". Osvojio me je sledećom rečenicom: "Pod mojim krovom nikada nećeš ostati gladna, žedna i moći ćeš da spavaš mirno uveče", to me je osvojilo - rekla je Zorana Simeunović.

Autor: Nikola Žugić