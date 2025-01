Otkad sam pokvarila vagu, NE BROJIM kilograme: Ćana nasmejala sve do suza svojom izjavom o izgledu, iskreno progovorila o mršavljenju!

Hit izjava!

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana na šaljiv način je pričala o svojoj ishrani i životnim navikama, te je objasnila da ne staje na vagu jer je odavno sve prestala da broji.

- Na vagu ne stajem jer sam je odavno pokvarila i prestala da brojim kilograme. Nisam žena koja se peviše ustručava oko hrane, volim da pojedem sve što mi prija i tako će da ostane.

- Svaka čast svakako ženama koje mogu da kontrolišu svaki gram, prosto nisam ta - rekla je Ćana ranije u jednoj emisiji i simpatičnom izjavom je nasmejala mnoge.

Podsetimo, Ćana je jednom ispričala da je imala teško detinjstvo, te i da je tom prilikom živela u kući usred šume.

Ona je naime, bila u kući do koje se teško dolazilo u opštini Sanski most, te je kada je došla do većeg novca, odmah sebi želela da obezbedi što pristojniji život.

- Kad sam ja bila mala, padao je toliki sneg da me odmah zatrpa. Tih snegova više nema, nigde nema, nema ih ni u Bosni ni ovde u Srbiji. Ja sam od neke svoje 18. godine na području Srbije, ako izuzmem pevanje po Evropi, ali uvek sam se vraćala, bila sam u Subotici, tamo sam nekako pevački krenula, ali, nema nigde tako tih velikih zima - rekla je Ćana.

Autor: Nikola Žugić