Ovakvu ste je retko viđali u javnosti! Mirka Vasiljević bez trunke šminke objavila snimak iz doma: Tako dobijam malo...

Glumica Mirka Vasiljević nedavno je postala aktivna na društvenim mrežama, gde sada često objavljuje fotografije i video snimke, te se na taj način druži sa fanovima.

Mirka Vasiljević je sada podelila video u kom savetuje devojke kako mogu da sa malo šminke istaknu prirodnu lepotu i zadrže prirodan izgled.

Mirka je inače uspela da zadrži svoju lepotu bez ikakvih estetskih zahvata, već samo negom, te je tako sada bez trunke ustručavanja pokazala kako izgleda njeno lice bez šminke.

"Danas jedno lagano šminkanje. Stavljam rumenilo, volim malo više jer mi onda ceo deo lica deluje podignutije, zatim na jagodice kako bih dobila malo života i svežine", počela je Mirka svoj tutorijal i nastavila:

"Karmin sam skoro potrošila, tako da sam kupila nešto novo, svetlije, ali nadam se da će dobro poslužiti uz olovku, ona je malo tamnija, a zatim izblendam. Mislim da je to to, to bi bilo to od današnjeg šminkanja, nije loše", rekla je glumica , a mnogi su prokomentarisali da je ista bez šminke i sa šminkom - prelepa!

Autor: Nikola Žugić