MESEC JE SAMO PROJEKCIJA, A... Donosimo vam sve TEORIJE ZAVERE Biserke Čekić o tome da je Zemlja RAVNA PLOČA, ove njene izjave ŠOKIRALE SU SVE (VIDEO)

Naša poznata pevačica Andreana Čekić, pored mnogobrojinih hitova koje niže iz godine u godinu, ona je, takođe, pre nekoliko godina postala hit na društvenim mrežama, kada je prvi put iznela svoj stav i istakla da smatra da je Zemlja ravna ploča!

Pre nekoliko godina, u emisiji "Amidži šou", pevačica Andreana Čekić je šokirala naciju, a ujedno i nasmejala, kada je iznela svoju teoriju da je planeta Zemlja, ravna ploča, a ne elipsa, kako istraživanja donose.

Naime, pevačica se odmah uvrstila u ekipu "ravnozemljaša", te tako i dan-danas, svojim teorijama zavere o tome da je Zemlja ravna ploča, neretko nasmeje milione gledalaca i pratilaca.

- Kada je ravno, ima li kraj? Šta je na kraju, šta je gde se završava? Hajde da se dogovorimo, da jedan dan sednemo i idemo brodom dokle možemo, pa kolima dokle možemo - predložio je voditelj, na šta mu je pevačica samouvereno odgovorila:

Može, a je l' znaš šta će da bude? Doći će drugi brod, jedan veći, i reći će da ovde ne smemo da idemo dalje. To su ljudi već i radili. Ne sme se ići tamo, uvek ima neko ko te vrati, ljudi su probali avionima i to je tako.

U međuvremenu, Andreana se oglašavala na svom profilu na društvenim mrežama, ističući svoje stavove na ovu temu, a nakon toga gostovala je ponovo u Amidžiju, gde je iznela nova saznanja.

- Čovek nije sleteo na Mesec iako je ravna zemlja. Navodno sletanje na Mesec je bilo 1969. godine, tada se moja majka rodila. A mi sad kao navodno ne možemo, što je i dokazano. Holivud tad i... Mesec je projekcija i ne znam da li je ravan. Mesec se sam projektuje od nečeg. Komplikovano je - rekla je Andreana u "AmiDži šouu".

- Neka ovo bude globus, kad bi ovako leteo, stalno bi morao da spušta nos, ali avion ide drugačije. Zbog gravitacije, kakva gravitacija? Gravitacija je nedokazana stvar! Samo je neko rekao da ova masa pada na pod i kao to je gravitacija. Vratiš se na pod kad skočiš, jer si masa, a ne zbog nekog magnetnog polja - žustro je svoj stav objašnjavala pevačica.

Kasnije je nekoliko dana pisala na Instagramu, zbog čega je bila na meti podsmeha mnogih.

- Moraću vas šokirati time da ni kao dete nisam poverovala učiteljici kad je rekla da živimo na rotirajućoj lopti, jer su mi moja čula govorila da je to laž. Odmah sam postavljala pitanja poput: "Kako onda ne osećamo rotaciju? Da li to znači da ljudi u Australiji stoje naopačke? Da li to znači da se avion prilagođava krivini zemlje?" Da nam je rečeno drugačije, svi bismo znali da je zemlja ravna, potpisujem - napisala je ona, pa uz jednu fotografiju slikovito objasnila svoje tvrdnje:

- Da li se mi zaista u nekom trenutku, i u kom tačno, okrenemo, nazovi naopačke, kad letimo dužim letom? Da li je to moguće, a da mi to, zahvaljujući gravitaciji, ne osetimo. Avion ne spušta nos, što su svi piloti potvrdili. Da li to znači da gravitacija ima svest, pa tačno zna da upravlja avionom koji leti ravno - napisala je tada ona, a uz sve to dodala je i snimak pilota koji govori da se avioni kreću ravno, kako bi time zaključila svoju teoriju.

Sledeća teorija zavere kojom je, ponovo, nasmejala, ali i šokirala naciju jeste ta da je Mesec, kao zemljin prirodni satelit, zapravo projekcija, a to je izjavila u "Amidžiju", kada je usledilo pitanje: "Da li mislite da je čovek sleteo na Mesec ili je to laž".

- Naravno da ne, ja to tvrdim. Postoji Mesec, iako je zemlja ravna. Navodno je sletanje na Mesec bilo 69', tada se moja majka rodila, a mi to danas ne možemo. To je fejk! - rekla je Andreana i nadovezala se na teoriju koju zastupa - da je Zemlja ravna ploča, čime se ranije detaljno pozabavila na svom Instagram profilu, te je dodala:

- Ne znam da li je ravan i Mesec, mislim da je projekcija. Mislim da se od nečega sam projektuje. Kad vidiš neke stvari shvatiš da je logično, nešto sam stavljala, ali nisam imala vremena sedam dana. Da ne završim kao misteriozno preminula, slučajno popila preveliku dozu lekova - poručila je pevačica i sve ostavila bez teksta.

Kako je tada već bila na meti udara na društvenim mrežama, ponajviše na tadašnjem tviteru (sada mreža "X"), Andreana je u sledećem gostovanju na Pinku i demonstrirala svoju teoriju zavere.

- Je l' ti znaš da ne postoji prava slika te naše... Tog globusa?! Je l' ti znaš da je to kompjuterski generisana slika? Znaš li to da je neko to pravio? - objašnjavala je Andreana, a na opasku da u našim životima ništa neće promeniti i kada bismo saznali da je stvarno tako, Čekićeva je rekla:

- To menja mnoge stvari! Lagali su nas! Zamislite kada nas lažu o velikim stvarima... A što ne gledaš klipove, sad ja moram sve da objašnjavam?! Ne mogu za godišnja doba da ti objašnjavam u dve reči - gunđala je Andreana, a da bi približila svoju teoriju, ona je uzela ravni globus, uključila blic na telefonu, a potom počela demonstraciju kruženja Sunca oko Zemlje:

- Ako je ovde magnetno polje, a ovde Antartik, po verovanju ravne zemlje ima i firmament, poklopac, Sunce kruži kao cajger od sata i nije toliko daleko, nego je mnogo bliže. Samim tim osvetljava samo neke regije, tu kuda prolazi, tako i mesec... - pričala je ona i dodala:

Ja ne mogu da prihvatim da živim na rotirajućoj lopti u nečemu, ja to neću da prihvatim! Moj osećaj mi govori da živimo na ravnoj površini!

Autor: Nikola Žugić