NIKOLIJA MI JE VIŠE ZAMERILA OD RELJE... Vesna Zmijanac otkrila reakciju ćerke i zeta nakon što je popljuvala duet sa Bekvalčevom: Čuo je...

Pevačica je u razgovoru sa medijima otkrila kako su Nikolija i Relja reagovali na njene reči o Popovićevom duetu sa Natašom Bekvalac.

Vesna Zmijanac priznala je da Relja Popović nije bio oduševljen njenim nedavnim komentarom da joj se opšte ne dopada duetska pesma "Nemir" koju je on snimio u duetu sa Natašom Bekvalac.

Kako je pevačica istakla u razgovoru s medijima, na nju se posebno naljutila ćerka Nikolija.

- Čuo je Relja šta sam rekla o njegovom duetu sa Natašom. Nije mi zamerio, više je bio, onako... Više Nikolija nego on - iskreno je priznala Zmijančeva.

Podsetimo, nakon što su je novinari nedavno pitali o mišljenju za Reljinu novu pesmu, Vesna je rekla da on i Bekvalčeva deluju ukočeno u spotu i da je sve to moglo da bude mnogo bolje.

- Meni se pesma uopšte ne dopada. Tekst, melodija, spot - ništa nije na nivou na kojem oni mogu da budu. Mislim da oni mogu to mnogo bolje. Znam koliko Relja može bolje, a ovo nije to. On ima mnogo boljih balada i dueta. Čak mi i deluju ukočeno. Nisu opušteni - izjavila je pevačica, pa dodala:

- Uvek sam iskrena. Mene Nikolija uvek prevari, meni se njeno uvek svidi na početku, svaku pesmu koju snimi, ja joj kažem: "Meni se ovo sviđa", a u stvari nije tako, nego je meni interesantan taj njen stil - istakla je pevačica.

Autor: M.K.