Deseti dan terapije: Milica Milša se oglasila sa lečenja! Glumica se bori sa zdravstvenim problemom duže vreme (FOTO)

Glumica Milica Milša zadobila je povrede meniskusa zbog čega godinama ide na terapije, a iako je njeno zdravstveno stanje jedno vreme bilo bolje, sada je ponovo na fizikalnim terapijama.

Milica Milša sada je objavila fotografiju sa fizikalne terapije i otkrila da ponovo ima tegobe.

- Deseti dan na fizikalnoj terapiji, hvala predivnom doktoru za svu stručnost, požrtvovanost i ljubaznost - napisala je ona.

Podsetimo, Milica je jednom prilikom progovorila o tegobama.

- Prošle godine sam povredila meniskus i trpela bolove mesec i po pre nego što sam zatražila pomoć. Posle intervencije sam mirovala čitava dva dana i već trećeg bila na setu. Tretmani plazmom koje je osmislio moj kum, prijatelj i brat dr Milan Mileusnić, koji je nažalost preminuo, održavaju me u životu. On mi je spasao kolena, sanirao povrede koje su nastale na probi jedne predstave. Kad god zagusti, odlazim u njegovu kliniku i doktori me bukvalno dižu iz mrtvih - rekla je tada glumica.

Autor: N.B.