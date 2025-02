Uhapšena zvezda čuvene serije Ružna Beti: Završio iza rešetaka zbog nasilničkog ponašanja i napada na policiju (FOTO)

Šok snimak pokazao je da zvezda izgleda ošamućeno sa nečim što je izgledalo kao posekotina njegovog desnog oka.

Glumac "Ružne Beti" Erik Mabijus uhapšen je u četvrtak ujutru na Floridi zbog prebijanja. Mabijus (53) je prebačen u zatvor i pritvorski centar okruga Nasau nešto pre 6 sati ujutro i suočava se sa dve prekršajne ​​prijave, batanje i pružanje otpora policajcu bez nasilja, prema TMZ-u.

Šok snimak pokazao je da zvezda izgleda ošamućeno sa nečim što je izgledalo kao posekotina njegovog desnog oka. Mabijus je najpoznatiji po svojoj ulozi modnog urednika "Mode" Daniela Meadea u seriji "Ružna Beti" u kojoj je glumio zajedno sa Amerikom Fererom. Emisija je trajala od 2006-2010.

Mabijusovi rani filmovi iz 1990-ih uključuju Chicago Hope, Party of Five i Get Real. Mabijus je glumio u seriji Hallmark Channel series Signed, Sealed, Delivered od 2013.

