Potvrđeno: Ovaj poznati glumac će igrati Dambldora u novoj seriji o Hariju Poteru

Pre nekoliko nedelja strani mediji objavili su glasine da je Litgou u završnim pregovorima za ulogu Dambldora, a sada je to konačno potvrđeno.

Džon Litgou, šestostruki dobitnik Emi nagrade, potvrdio je da će tumačiti profesora Albusa Dambldora u HBO seriji "Hari Poter".

Slavni glumac, poznat po ulogama Dika Solomona u seriji "Treći kamen od sunca", Vinstona Čerčila u seriji "Kruna" i filmovima "Konklava", "Alpinista" i "Interstellar", u ekskluzivnom intervjuu za "ScreenRant otkrio" je da će igrati jednog od omiljenih čarobnjaka i likova iz sveta koji je osmislila književnica J. K. Rouling.

Pre nekoliko nedelja strani mediji objavili su glasine da je Litgou u završnim pregovorima za ulogu Dambldora, a sada je to konačno potvrđeno, čime je glumac postao prvi zvanični član glumačke postave serije. Čarobnjak Dambldor je direktor Hogvorts škole za čarobnjake, a u serijalu filmova tumačili su ga Ričard Haris i Majkl Gambon..

Litgou u intervjuu nije otkrio nikakve detalje o seriji, ali je priznao da nije lako doneo odluku o prihvatanju uloge zbog velikog vremenskog angažmana u ovoj fazi njegove karijere.

- Iskreno, potpuno me iznenadilo. Pozvali su me dok sam bio na Sandens Film Festivalu zbog još jednog filma i nije bilo lako doneti odluku jer će me, plašim se, ova uloga obeležiti u poslednjem poglavlju mog života. Ali, jako sam uzbuđen. Neki sjajni ljudi ponovno usmeravaju pažnju na Harija Potera i upravo zbog toga je odluka bila toliko teška. Na završnoj žurki imaću otprilike 87 godina, ali rekao sam 'da' - komentarisao je glumac za "ScreenRant".

Produkcija serije počeće u Warner Bros Studios Leavesdenu na leto ove godine. Serija će imati potpuno novu glumačku postavu, a posebna pažnja se dati svakoj od sedam knjiga iz popularnog serijala. Planirano je da se snimi ukupno sedam sezona serije, odnosno onoliko sezona koliko ima knjiga.

Vesti o najavi snimanja serije javnosti su otkrivene još 2023. godine, a iz striming servisa Maxa, bivšeg HBO Maxa, nekoliko su puta istakli da će serija biti "verna adaptacija kultnih knjiga".

Strani mediji su preneli da se za ulogu Severusa Snejpa razmatraju glumac Papa Esiedu i Bret Goldstin za ulogu dobrodušnog Hagrida. Poznati glumac Relf Fajns podržao je glasine i želje fanova da ulogu Voldemorta dobije oskarovac Kilijan Marfi. Šuška se i o angažovanju Šeron Horgan i Lesli Manvil, ali ništa nije zvanično potvrđeno.

Podsetimo, filmovi o Hariju Poteru izlazili su od 2001. do 2011. godine, a nije planirano da se neko od glumaca iz ovih popularnih filmova pojavi u seriji koju snima HBO.

Autor: N.B.