Imala je samo 39 godina, a proslavila se u dve veoma popularne serije.

Glumica iz hit serija "Bafi Ubica vampira" i "Gossip Girl" Mišel Trahtenberg umrla je u 39. Njena smrt se ne istražuje kao sumnjiva, potvrdili su policijski izvori Nev York Postu. Tratenberg je u poslednjim mesecima postavila niz zabrinjavajućih fotografija na Instagramu, gde ima 800.000 pratilaca, na kojima je izgledala mršavo i slabo, što je kod nekih fanova izazvalo komentare o njenom dramatičnom gubitku težine ili pitanjima da li je na drogi.

Na Instagramu se ispod njene poslednje objave mogu pročitati komentari da je imala transplantaciju jetre, te da je došlo do komplikacija.

Prošlog januara, Trahtenberg je odgovorila na zabrinutost svojih fanova, rekavši da je "srećna i zdrava" i da nikada nije imala plastične operacije.

Rođena u Njujorku 11. oktobra 1985. godine, Trahtenberg je svoju prvu ulogu dobila sa devet godina u klasičnoj Nickelodeon seriji iz 1990-ih "The Adventures of Pete and Pete", gde je igrala neobičnu devojčicu Nona F. Mecklenberg.

Autor: M.K.