Gvinet Paltrou provocira Megan Markl? Mreže podivljale zbog videa slavne glumice, ovo je baš nizak udarac vojvotkinji

Obožavatelji Gvinet Paltrou uvereni su da je glumica suptilno "bocnula" Megan Markl dok se snimala kako priprema doručak u svojoj kuhinji obučena u pidžamu. 52-godišnja glumica je na Instagramu objavila video u kom priprema doručak i izazvala lavinu reakcija.

Njen video privukao veliku pažnju

Video dolazi nakon što je Megan na Netflixu predstavila svoju kulinarsku emisiju "S ljubavlju, Megan", čija je druga sezona uveliko u planu uprkos lošim kritikama. Tokom cele serije Megan izgleda besprekorno, odevena u luksuzne dizajnerske komade dok kuva u tuđoj, iznajmljenoj kuhinji.

S druge strane, Gvinet se u svom videu pojavila bez šminke, u ležernoj prugastoj pidžami, koristeći pesmu "This Will Be (An Everlasting Love)" Natali Koul, koja se takođe koristi u promotivnim materijalima za Meganinu emisiju na Netflixu.

Fanovi brzo reagovali na društvenim mrežama

Obožavatelji su brzo reagovali na društvenim mrežama. "Gvinet Paltrou i dalje suptilno provocira, i ja sam za to! Bez šminke, u svojoj pravoj kuhinji", "Čak i muzika... to je Natali Koul 'This Will Be (An Everlasting Love)'", "Ha-ha, zar to nije pesma koju stalno koriste u promociji Megan Markl?", "Tako prizemna i prirodna, u pidžami, raščupane kose, bez šminke, ispija kafu. Niko je ne hvali, samo se sama snima mobilnim telefonom. Jednostavno i opušteno", neki su od komentara na X-u.

Jedan obožavatelj je dodao: "Bravo, Gvinet. I ima pravog psa, u pravoj kuhinji, na svom pravom imanju", "Umirem od smeha. Ne mora ni reč da kaže. Autentična i bolja u svakom pogledu, u pidžami, bez šminke, a svejedno tako prefinjena", napisao je jedan pratilac. Drugi je dodao: "U pidžami, najbolji troling."

Za razliku od Gvinet, Megan svoju seriju nije snimala u svom domu u Montesitu, već u kući vrednoj 8 miliona dolara u istoj četvrti. U epizodama svoje emisije vojvotkinja od Saseksa nosila je elegantnu šminku i pažljivo odabrane modne kombinacije dok je delila savete o kuvanju, baštovanstvu i organizovanju zabava.

Nisu svi uvereni da je provokacija

Na početku videa glumica prilazi kameri držeći šalicu s monogramom – mnogi su zaključili da time aludira na Megan, koja ima svoj monogram kao vojvotkinja od Saseksa. "Jeste li primetili inicijale na šoljici?!" napisao je jedan pratilac. Drugi je dodao: "Šoljica s monogramom!"

Dok su neki uvereni da Gvinet šalje suptilne poruke Megan, drugi smatraju da nije reč o provokaciji. "Ma ne, ona ovakve videe snima već godinama", Zbunjena sam... čemu to? Ne vidim", "Ne mislim da provocira. Mislim da se samo pokazuje. To joj je stil i sigurno ne bi ismevala nekog drugog s obzirom na sve kroz šta je sama prošla", pisali su neki.

Podsetimo, Gvinet Paltrou nedavno je u intervjuu za "Vanity Fair" komentarisala optužbe da Megan Markl kopira njen brend "GOOP". Istakla je da su se upoznale, ali da nisu prijateljice, te dodala: "Čini se stvarno draga, ali ne poznajem je dobro. Odgajana sam da druge žene gledam kao prijateljice, a ne suparnice. Mislim da ima dovoljno prostora za sve."

Autor: Nikola Žugić