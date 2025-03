Glumica koju su Srbi obožavali nestala na vrhuncu slave: Rodila dete predsedniku, nakon njegove ucene gubi joj se svaki trag... (FOTO+VIDEO)

Razne teorije kruže o njenom povlačenju. Jedna od najpoznatijih glasina povezuje Adelino ime sa bivšim predsednikom Meksika, Karlosom Salinasom de Gortarijem. Mediji su tvrdili da je glumica bila u vezi sa njim i da mu je navodno rodila sina.

Adela Norijega, jedno od najpoznatijih imena iz sveta meksičkih telenovela, ostavila je neizbrisiv trag u televizijskoj industriji pre nego što se potpuno povukla iz javnog života 2008. godine.

Ova harizmatična glumica, čiji su likovi obeležili detinjstvo i mladost miliona ljudi širom sveta, i dalje izaziva interesovanje javnosti, iako o njenom trenutnom životu gotovo da nema informacija.

Adela je ostvarila brojne uspešne uloge, uključujući one u serijama poput "Pravo na ljubav" (Amor Real), "Marija Isabel" i "Esmeralda". Njene uloge su često bile pune drame, ljubavi i iskušenja, što je savršeno odgovaralo publici koja je s nestrpljenjem iščekivala svaku novu epizodu. Zahvaljujući svom talentu i harizmi, Adela je stekla status kraljice telenovela, a njena popularnost nije jenjavala tokom decenija.

Uprkos vrhuncu slave, Adela Norijega odlučila je 2008. godine da se povuče iz sveta glume i javnosti, nakon snimanja serije "Fuego en la sangre". Ova odluka šokirala je njene obožavaoce, a od tada je postala gotovo nemoguće pronaći bilo kakve informacije o njenom životu. Mediji su spekulisali o razlozima njenog povlačenja, ali nijedna tvrdnja nije zvanično potvrđena.

Razne teorije kruže o njenom povlačenju. Jedna od najpoznatijih glasina povezuje Adelino ime sa bivšim predsednikom Meksika, Karlosom Salinasom de Gortarijem. Mediji su tvrdili da je glumica bila u vezi sa njim i da mu je navodno rodila sina, ali te informacije nikada nisu potvrđene. Adela se nikada nije oglašavala povodom ovih priča, što je samo dodatno podstaklo znatiželju javnosti.

"Skrivaju to jer se Karlos taman oženio Anom Paulom Žerard kad mu je Adela rodila dete. Supruzi to nikada nije priznao, iako ga je nekoliko puta pitala je li to istina", rekao je izvor blizak Karlosu jednom prilikom.

"On je bio očaran njenom lepotom 1988. godine kada ju je video u glavnoj ulozi jedne telenovele. Odmah je nazvao producenta i rekao mu da im ugovore susret. Iako je ona odbijala, Karlos je zapretio da će uticati na njenu karijeru. Rekao joj je da mu mora ispuniti sve njegove želje ukoliko se želi baviti glumom. Nakon što je rodila dete, pobrinuo se da 'nestane', te joj je zapretio da se više nikada ne sme pojaviti u javnosti. Ne znam čime ju je i kako ucenio, ali upalilo mu je", rekao je Adelin prijatelj sa kojim je bila bliska 90-ih godina.

Adela danas ima 55 godina, a zbog kritika da izgleda mnogo starija nego što zaista jeste, posumnjalo se da boluje od opake bolesti i dosta se spekulisalo o njenom zdravstvenom stanju. Glasine su tvrdile da je obolela od teške bolesti, što je njena sestra Rejna demantovala 2020. godine, izjavivši da Adela nije bolovala od raka, već od druge, manje ozbiljne bolesti.

Autor: M.K.