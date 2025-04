NOVI SNIMCI UZNEMIRILI JAVNOST! Kažu da je Džastin Biber IGLU DALEKO OD SMRTI, svi upoređuju njegovo ponašanje sa Britni Spirs (VIDEO)

Pevač Džastin Biber ponovo je izazvao zabrinutost među svojim obožavaocima nakon što je tokom vikenda podelio uznemirujući snimak na Instagramu.

U videu se Džastin Biber pojavio bez majice, vidno iscrpljen, s upalim očima, dok je puštao demo snimke i repovao uz eksplicitne stihove. Posebno zabrinjavajuća scena bila je kada je prekrio glavu narandžastim ćebetom, što su mnogi protumačili kao znak njegove unutrašnje borbe.

Nakon objave, društvene mreže preplavile su poruke podrške, ali i straha za mentalno zdravlje slavnog pevača. "Ovo je jako tužno, nadam se da će dobiti pomoć," napisao je jedan od fanova, dok su drugi spekulisali da Biber možda prolazi kroz ozbiljne probleme sa zavisnošću.

Sadly, Justin Bieber will likely end up under a conservatorship, due to not having the ability to live on his own because of a traumatic childhood and abuse he never sought help for. pic.twitter.com/PhQ6fC6UKm