DRAMA U BRITANIJI! Zatvoren omiljeni restoran kraljevske porodice: U hrani pronađen IZMET MIŠEVA, od ovoga će vam se slošiti!

Luksuzni restoran"Beach Blanket Babylon" u Noting Hilu u zapadnom Londonu, zatvoren je jer je bio kontaminiran miševima i pacovima.

Hrana je čak bila zagađena izmetom miševa, lošim čišćenjem, nedovoljnim merama kontrole štetočina i neusaglašenošću sa "Hygiene Improvement Notice" (Obaveštenje o poboljšanju higijene) prema Food Safety and Hygiene (England) Regulations 2013 (Propisi o bezbednosti hrane i higijeni u Engleskoj, 2013).

Nakon ovog neuspeha, zvaničnici opštine Kensington i Čelsi odlučili su da pokrenu pravnu akciju protiv vlasnika restorana Roberta Keneta Njuemarka i Konora Džordža Tomsona-Mora. Oni su priznali ozbiljna kršenja pravila vezana za loše prakse u vezi sa higijenom hrane.

Gospodin Tomson-Mor je prošle nedelje priznao krivicu za četiri optužbe na sudu za prekršaje u Londonu i očekuje se da će biti osuđen ove godine. Optužbe protiv gospodina Njuemarka su povučene.

Zvaničnici opštine Kensington i Čelsi su izvršili inspekciju restorana u septembru 2022. godine i pronašli ozbiljnu infestaciju miševa, pacova i bubašvaba.

Izmet je takođe pronađen oko objekta, kao i hrana kontaminirana izmetom miševa, pakovanja semena tilbajta, kakao praha i listića badema koje su miševi grickali.

Prljavo i nehigijensko stanje restorana dovelo je do toga da mu bude uručen "Emergency Hygiene Prohibition Notice" (Hitno obaveštenje o zabrani zbog nepoštovanja higijene).

Zbog nedostatka tople vode i drugih problema sa štetočinama, tokom inspekcije 2023. godine, restoranu su takođe uručena "Hygiene Improvement Notices" (Obaveštenja o poboljšanju higijene).

DIRTY … 🤮🤮🤮



Beach Blanket Babylon, Notting Hill



Inspectors found Infestations of cockroaches, mice and rats …



Mouse droppings in food 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/XYMTUdJpPD