Avioni ka Hitrou menjaju smer usred leta, neki se vraćaju, putnici besni: Čekamo satima, niko ne zna ništa! (FOTO)

Najprometniji aerodrom u Evropi, Hitrou u Londonu, zatvoren je u petak ceo dan zbog požara u obližnjoj trafostanici koja ga snabdeva strujom. Najmanje 1.351 let do i sa aerodroma u zapadnom Londonu danas bi mogao biti otkazan, što je izazvalo veliki haos ne samo u Evropi već i širom sveta.

Podaci o letovima pokazuju da se desetine letova koji su bili na putu za Hitrou okreću u vazduhu. Neki menjaju pravac i preusmeravaju se na druge aerodrome, ali ne samo u Velikoj Britaniji već i u drugim državama, dok se neki vraćaju nazad.

Oko 3.30 sati jutros, avioni koji prelaze preko Severne Amerike vide se kako skreću svoje putanje i okreću se i lete na jug, pokazuju podaci na FlightRadar24.

LGW 5 AMS 3 CDG 2 IAD 2 JFK 2 ORD 2 SNN 2 BGR 1 BHX 1 BOS 1 CLT 1 DEN 1 DFW 1 EWR 1 HEL 1 LAX 1 MAD 1 MBJ 1 MIA 1 YYR 1



